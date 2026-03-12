عرضه مستقیم میوه نوروزی با قیمت تنظیم بازار در محل های تحت نظارت شهرداری تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف قوام لاله مدیر عامل سازمان از عرضه میوه نوروزی در ۱۳ محل مشخص شده وتحت نظارت این سازمان خبر داد.

قوام لاله اظهار کرد: با پیگیری ها و تلاش عوامل فنی و اجرایی سازمان ، و سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه تعاونی روستایی امسال نیز با انتخاب محل های کارشناسی شده در اندیشه خدمت رسانی مطلوبتر از قبل به عموم شهروندان در تمامی نقاط سطح شهر تبریز خواهیم بود.

وی در ادامه افزود عرضه میوه نوروزی با کیفیت و با قیمت تنظیم بازار در نقاط مشخص شده انجام خواهد پذیرفت و هیچگونه مشکلی و کم کاستی در عرضه میوه وجود ندارد.

