ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده از جنگ در قزوین در حال اجرا است

وی بر آمادگی این نهاد و تیم‌های ارزیاب در شهرستان استان برای حضور در تمامی نقاط شهری و روستایی آسیب دیده تاکید و یادآور شد: برآورد حجم خسارت‌های وارد شده بر مبنای دستورالعمل‌های موجود واحدهای خسارت دیده در مناطق مختلف از تخریب کامل تا نیاز به تعمیرات، ارزیابی و ثبت خواهند شد.

گونجی اضافه کرد:‌ آغاز فرآیند بازسازی این واحدها براساس میزان خسارت واحدهای یاد شده و سطح آسیب‌های وارده مستلزم طی شدن فرایندهای اداری لازم بوده و در زمان مناسب و توسط سایر مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد.

به گفته سخنگوی شورای تامین استان قزوین، از آغاز زمان وقوع جنگ رمضان (حملات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکایی) 16 شهروند قزوینی شهید و 145 نفر نیز مجروح شده‌اند.