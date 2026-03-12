مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده از جنگ در قزوین در حال اجرا است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین گفت: ارزیابی دقیق واحد مسکونی و تجاری که در طول جنگ رمضان در استان دچار آسیب و خسارت شده‌اند با دقت بالا و طی کردن مراحل فنی و اداری لازم انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا در قزوین، اصغر گونجی با اعلام این خبر گفت: از اولین ساعات آغاز جنگ تحمیلی کارشناسان و بازرسان این اداره کل، از واحدهای آسیب دیده، به منظور تهیه بانک اطلاعاتی مدون از واحد مسکونی و تجاری در سطح استان بازدید و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی، میزان خسارات وارده را ارزیابی و ثبت کرده‌اند تا در آینده بر مبنای این اطلاعات بازسازی آنها شروع شود.

وی بر آمادگی  این نهاد و تیم‌های ارزیاب در  شهرستان استان  برای حضور در تمامی نقاط شهری و روستایی آسیب دیده تاکید و یادآور شد: برآورد حجم خسارت‌های وارد شده بر مبنای دستورالعمل‌های موجود واحدهای خسارت دیده در مناطق مختلف از تخریب کامل تا نیاز به تعمیرات، ارزیابی و ثبت خواهند شد.

گونجی اضافه کرد:‌ آغاز فرآیند بازسازی این واحدها براساس میزان خسارت واحدهای یاد شده و سطح آسیب‌های وارده مستلزم طی شدن فرایندهای اداری لازم بوده و در زمان مناسب و توسط سایر مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد.

به گفته سخنگوی شورای تامین استان قزوین، از آغاز زمان وقوع جنگ رمضان (حملات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکایی) 16 شهروند قزوینی شهید و 145 نفر نیز مجروح شده‌اند.

