استاندار گیلان در بازدید از گمرک بندرانزلی:
۲۰۰ هزار تن کالای اساسی از گمرگ بندرانزلی وارد بازار میشود
استاندار گیلان گفت: ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی شامل روغن و نهادههای دامی از طریق بندرانزلی با کمترین تشریفات اداری ترخیص شده و وارد بازار خواهند شد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی،هادی حقشناس امروز با حضور در شهرستان بندر انزلی در بازدیدی سرزده از گمرک در جریان روند ترخیص و بارگیری کالا قرار گرفت.
استاندار گیلان در جریان این بازدید با بیان اینکه روند ترخیص کالا در بنادر استان به خوبی در حال انجام است، اظهار کرد: در گمرک بندر انزلی در مجموع ۲۴ کشتی شامل ۱۲ کشتی در اسکله و ۱۲ کشتی در لنگرگاه است که وظیفه ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی را برعهده دارند.
حق شناس با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص و تأمین کالاهای اساسی در بنادر گیلان گفت: خوشبختانه کالاهای اساسی شامل، غلات، ذرت، روغن و سویا در بنادر استان بهویژه بندر انزلی سریعا ترخیص شده و مشکل خاصی در تأمین کالاهای اساسی گیلان وجود ندارد.
وی از رشد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان خبر داد و افزود: با صادرات ۵۰۰ هزار تنی کالا در بندر انزلی در ۱۰ ماه نخست سال جاری رکورد صادرات کالا در بنادر استان شکسته شد که این امر نشاندهنده اهمیت بنادر گیلان در تأمین کالاهای اساسی و ارزآوری برای کشور است.
حقشناس با بیان اینکه در محوطه گمرک بندر انزلی و دیگر بنادر استان کالاهای وارداتی و صادراتی وجود دارد، تصریح کرد: ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی شامل روغن و نهادههای دامی از طریق بندر انزلی وارد استان و با کمترین تشریفات اداری ترخیص شده و وارد بازار خواهند شد.