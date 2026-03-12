جامعه کار فارس با قدرت در خط مقدم تولید ایستاده‌ است

به گزارش ایلنا، مدیران این اداره‌کل با بررسی دقیق مشکلات و چالش‌های موجود، قول پیگیری و ارائه راهکارهای لازم را به کارفرمایان دادند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در این باره گفت: در این شرایط حساس که کشور عزیزمان مورد هجمه و توطئه دشمنان قرار گرفته است، حفظ سنگر کار و تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سعید بیاری افزود: جامعه کار و تلاش استان فارس با وجود تمام سختی‌های موجود، با قدرت در خط مقدم تولید ایستاده‌اند که جای قدردانی دارد و همه خادمین جامعه در دولت وظیفه دارند از آن‌ها حمایت کنند و این بازدیدها فرصتی است تا از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها قرار بگیریم و راهکارهای لازم را برای رفع موانع پیش رو را ارائه و پیگیری کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: همدلی و همبستگی بی‌نظیری اکنون در بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و همه با یک زبان در مورد اهمیت حفظ تولید و تامین نیازهای مردم صحبت می‌کنند که این روحیه ایثارگرانه و تلاش بی‌وقفه آن‌ها، مایه افتخار است.

وی در ادامه اظهار کرد: مشکلات و چالش های موجود جامعه کار و تلاش با جدیت پیگیری و رفع خواهد شد، همچنین برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی کارگران و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار در دست اجرا است.

بیاری در پیامی خطاب به جامعه کار و تلاش استان فارس از تمام کارگران و کارفرمایان این استان که با تلاش و پشتکار خود، سنگر کار و تولید را حفظ کرده‌اند، تشکر و قدردانی کرد و در پایان افزود: همه مسئولان به شما جامعه کار و تلاش فارس افتخار می کنند و به شما اطمینان می‌دهیم که تمام تلاش خود را برای حمایت از شما و رفع مشکلاتتان به کار خواهیم بست، امید داریم با همدلی و همبستگی، از این شرایط سخت عبور کرده و به سوی آینده‌ای روشن‌تر گام برداریم.