وقوع چند انفجار شدید در شرق تبریز

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، حوالی ساعت 22:27 چند انفجار پیاپی در شرق تبریز به وقوع پیوست.

مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: صدای انفجار چند دقیقه قبل مربوط به محل نظامی اطراف تبریز بود که اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

گزارش های تایید نشده حاکی از هدف گیری فرمانده انتظامی استان ( مرکز شهید سبزی ) و مجموعه ورزشی فرهنگی ولایت در اطراف شهید کسایی روبروی پمپ بنزین افتخاری حکایت دارد.

به محض جزییات و اطلاعات تکمیلی در مورد این حادثه متعاقبا ارسال خواهد شد.

همچنین تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد حوالی پادگان سعید آباد تبریز (سیداوا) نیز مورد حمله قرار گرفته است.

انتهای پیام/