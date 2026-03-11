آمبولانس دریایی اورژانس هرمزگان در پی تجاوز دشمنان دچار آتش‌سوزی شد

رییس سازمان اورژانس کشور گفت: آمبولانس دریایی اورژانس هرمزگان در پی تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار در نزدیکی جزیره هرمز دچار حریق شد و در آتش سوخت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر جعفر میعادفر روز چهارشنبه در توضیح این خبر افزود: این آمبولانس دریایی در ساعت ۱۲:۱۶ امروز ۲۰ اسفندماه در اسکله مسافری هرمز پهلو گرفته بود که بر اثر این حادثه به طور کامل از چرخه عملیات خارج شد.

وی با بیان اینکه این آمبولانس دریایی برای ارائه خدمات رایگان فوریت‌های پزشکی به مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت، اضافه کرد: آخرین ماموریت این آمبولانس در تاریخ ۱۱ اسفند ماه برای نجات یک مادر باردار انجام گرفت.

به گزارش ایلنا، ساعاتی قبل نیز ۲ واحد مسکونی در بندرلنگه مورد حمله موشکی دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفت که یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر نیز زخمی شدند.

براساس حقوق بین المللی بشردوستانه، حمله به تاسیسات، کارکنان درمانی و نیز وسایل حمل و نقل درمانی که در حال انجام وظایف صرفا درمانی و امدادرسانی هستند به شدت منع شده است.

