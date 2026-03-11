۲ پایگاه اورژانس آذربایجانشرقی بر اثر تهاجم دشمنان آسیب دید
قائم مقام اورژانس آذربایجانشرقی از آسیب رسیدن به 2 پایگاه این استان طی تهاجم هوایی دشمنان خبر داد و گفت: با این وجود سه هزار و ۸۴۳ مأموریت طی ۱۱ روز جنگ رمضان انجام شد که ۴۲۵ مأموریت از این تعداد به حوادث مرتبط با جنگ اختصاص داشته است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سعید قدیمی اظهار کرد: در این مدت، همچنین یک کارشناس اورژانس بنام «مهدی فلاح» در شهرستان سراب بر اثر تهاجم دشمنان آسیب دید که در حال حاضر نیز تحت درمان قرار دارد.
قائم مقام اورژانس آذربایجانشرقی تاکید کرد: کارشناسان اورژانس استان در آمادهباش کامل به سر میبرند و به طور مستمر در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به هموطنان هستند.
شهروندان یک کیف امدادی برای مواقع بحران داشته باشند
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی نیز گفت: شهروندان یک کیف امدادی برای مواقع بحران داشته باشند و همواره وسایل آن را عملیاتی و به روز کنند.
وحید شادینیا افزود: آب و جیره خشک، باند، گاز استریل، چسب، داروهای شخصی، لوازم بهداشتی شخصی، پتو، پوشاک و پاور بانک میتواند از محتویات ضروری این کیف باشد.
وی ادامه داد: ایمنسازی شیشه محل سکونت و کار نیز در این روزها ضروری است و با زدن چسب یا تلق بر روی شیشه میتوان از آسیبهای شکسته شددن شیشه در مواقع اصابت پرتابهها جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: در زمان وقوع حوادث جهت رفع نگرانی بلافاصله با عزیزان خود تماس نگیرید تا مردم بتوانند با مراکز امدادی تماس بگیرند؛ ارسال پیامک بهترین وسیله اطمینان از سلامت خانواده در مواقع بحران است.
وی با تاکید بر اینکه در زمان جنگ باید از نشستن یا استراحت مقابل پنجرهها خوداری شود، گفت: با رعایت این نکته میزان آسیبدیدگی در حوادث جنگی در حد قابل ملاحظه کاهش مییابد.