شهادت دو دانشجوی دانشگاه چمران اهواز
دو دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در پی حمله آمریکایی و صهیونیستی به خاک پاک ایران به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در ادامهی حملات دشمن آمریکایی صهیونسیتی به کشورمان، فردین مهدیپور دانشجوی مقطع کارشناسی و دکتر داوود حاتمی دانشآموخته و پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، به شهادت رسیدند.
در همین رابطه، علیحسین حسینزاده رییس دانشگاه شهید چمران اهواز، در پیامی شهادت این دو دانشجو را به خانوادهای آنان و جامعه علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و استان خوزستان تبریک و تسلیت گفت و از خداوندمنان برای آن دو شهید عالیقدر رحمت و اجر الهی مسئلت کرد.
او همچنین بار دیگر بر تداوم راه استقامت، دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان قسمخورده این مرز و بوم تأکید کرد.