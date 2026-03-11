شهادت دو دانشجوی دانشگاه چمران اهواز

دو دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در پی حمله آمریکایی و صهیونیستی به خاک پاک ایران به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در ادامه‌ی حملات دشمن آمریکایی صهیونسیتی به کشورمان، فردین مهدی‌پور دانشجوی مقطع کارشناسی و دکتر داوود حاتمی دانش‌آموخته و پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، به شهادت رسیدند.

در همین رابطه، علی‌حسین حسین‌زاده رییس دانشگاه شهید چمران اهواز، در پیامی شهادت این دو دانشجو را به خانوادهای آنان و جامعه علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و استان خوزستان تبریک و تسلیت گفت و از خداوندمنان برای آن دو شهید عالی‌قدر رحمت و اجر الهی مسئلت کرد.

او همچنین بار دیگر بر تداوم راه استقامت، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم تأکید کرد.

 

