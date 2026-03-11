خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود سامانه بارشی به خوزستان از عصر امروز

ورود سامانه بارشی به خوزستان از عصر امروز
کد خبر : 1761183
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز چهارشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که فعالیت آن تا اواسط روز شنبه هفته آینده بر روی استان ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز چهارشنبه بیان کرد: این سامانه بارشی باعث رگبار و رعدو برق و وزش باد متوسط و تندباد لحظه ای در اغلب مناطق استان خواهد شد.

وی گفت: اوج بارش‌ها از اواسط روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه هفته جاری خواهد بود و بیشترین حجم بارشها در مناطق و ارتفاعات شمال شرق و شرق مورد انتظار است.

سبزه‌زاری با بیان اینکه طی امروز و فردا شاهد افزایش چهار تا ۶ درجه ای دما به ویژه در دمای روزانه خواهیم شد اظهار کرد: شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۲۵.۸ و گتوند با ۳.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند.

وی بیشینه و کمینه دمای هوای اهواز در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳.۸ و ۱۱.۳ درجه سانتیگراد عنوان کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل