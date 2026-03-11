ورود سامانه بارشی به خوزستان از عصر امروز

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز چهارشنبه بیان کرد: این سامانه بارشی باعث رگبار و رعدو برق و وزش باد متوسط و تندباد لحظه ای در اغلب مناطق استان خواهد شد.

وی گفت: اوج بارش‌ها از اواسط روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه هفته جاری خواهد بود و بیشترین حجم بارشها در مناطق و ارتفاعات شمال شرق و شرق مورد انتظار است.

سبزه‌زاری با بیان اینکه طی امروز و فردا شاهد افزایش چهار تا ۶ درجه ای دما به ویژه در دمای روزانه خواهیم شد اظهار کرد: شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۲۵.۸ و گتوند با ۳.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند.

وی بیشینه و کمینه دمای هوای اهواز در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳.۸ و ۱۱.۳ درجه سانتیگراد عنوان کرد.

انتهای پیام/