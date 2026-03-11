ورود سامانه بارشی به خوزستان از عصر امروز
مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز چهارشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که فعالیت آن تا اواسط روز شنبه هفته آینده بر روی استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزهزاری امروز چهارشنبه بیان کرد: این سامانه بارشی باعث رگبار و رعدو برق و وزش باد متوسط و تندباد لحظه ای در اغلب مناطق استان خواهد شد.
وی گفت: اوج بارشها از اواسط روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه هفته جاری خواهد بود و بیشترین حجم بارشها در مناطق و ارتفاعات شمال شرق و شرق مورد انتظار است.
سبزهزاری با بیان اینکه طی امروز و فردا شاهد افزایش چهار تا ۶ درجه ای دما به ویژه در دمای روزانه خواهیم شد اظهار کرد: شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج پیش بینی می شود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۲۵.۸ و گتوند با ۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدند.
وی بیشینه و کمینه دمای هوای اهواز در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳.۸ و ۱۱.۳ درجه سانتیگراد عنوان کرد.