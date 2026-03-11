ترخیص ۱۲۸ هزار تن جو دامی به دستور دادستان بندر امام از انبارهای بندر

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) گفت: در راستای تامین امنیت غذایی، ۱۲۸ هزار تن جو دامی که به دلیل مشکلات اسنادی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) معطل مانده بود، ترخیص شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدرضا جعفری‌اصل امروز چهارشنبه گفت: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مرتبط، موانع و مشکلات اسنادی و مالی موجود بر سر راه ترخیص این محموله ۱۲۸ هزار تنی برطرف گردید و جو دامی برای استفاده در زنجیره تامین خوراک دام کشور آماده شد.

وی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مرتبط با کالاهای اساسی در شرایط جنگی کنونی تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی خوزستان با جدیت به مسائل معیشتی مردم و تامین مایحتاج ضروری کشور ورود کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکلات بهره‌خواهد برد.

جعفری‌اصل با اشاره به اهمیت واردات نهاده‌های دامی برای امنیت روانی جامعه و کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، افزود: ذرت دامی، به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی خوراک دام و طیور، نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید، تامین پایدار زنجیره خوراک و حمایت از صنعت دام و طیور ایفا می‌کند.

وی گفت: این نهاده با تضمین امنیت غذایی و ایجاد ثبات در بازار محصولات دامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

