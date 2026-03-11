ترخیص ۱۲۸ هزار تن جو دامی به دستور دادستان بندر امام از انبارهای بندر

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدرضا جعفری‌اصل امروز چهارشنبه گفت: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مرتبط، موانع و مشکلات اسنادی و مالی موجود بر سر راه ترخیص این محموله ۱۲۸ هزار تنی برطرف گردید و جو دامی برای استفاده در زنجیره تامین خوراک دام کشور آماده شد.

وی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مرتبط با کالاهای اساسی در شرایط جنگی کنونی تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی خوزستان با جدیت به مسائل معیشتی مردم و تامین مایحتاج ضروری کشور ورود کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل این مشکلات بهره‌خواهد برد.

جعفری‌اصل با اشاره به اهمیت واردات نهاده‌های دامی برای امنیت روانی جامعه و کاهش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و کنترل قیمت‌ها، افزود: ذرت دامی، به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی خوراک دام و طیور، نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید، تامین پایدار زنجیره خوراک و حمایت از صنعت دام و طیور ایفا می‌کند.

وی گفت: این نهاده با تضمین امنیت غذایی و ایجاد ثبات در بازار محصولات دامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

