خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد:

مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد/ مهلت جدید متعاقبا اعلام می شود

کد خبر : 1761175
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که قبلاً تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ بود را با عنایت به شرایط کشور تمدید کرده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: مودیان  مالیاتی از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

