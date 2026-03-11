مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد:
مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد/ مهلت جدید متعاقبا اعلام می شود
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می شود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که قبلاً تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ بود را با عنایت به شرایط کشور تمدید کرده و تاریخ جدید آن متعاقبا اعلام می شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند.