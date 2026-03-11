وضعیت ذخایر خون قزوین مطلوب است

به گزارش ایلنا در قزوین، اسماعیل کلهر با تشکر از حضور پرشور مردم مومن و نوع دوست استان در اهدای خون و خداقوت به همکاران متعهد و خستگی ناپذیر انتقال خون استان، گفت: همدلی و همراهی هم استانی های عزیز با انتقال خون پرشور و حماسی است و خوشبختانه وضعیت ذخایر خون در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه ما در انتقال خون استان در این روزهای جنگ و در تمام ایام سال بدون تعطیلی در حال خدمت رسانی به بیماران نیازمند به خون هستیم و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است.

مدیرکل انتقال خون قزوین از هم‌استانی‌ها خواست به صورت مستمر و روزانه برای اهدای خون به خصوص در این روزهای پایانی سال به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

