وضعیت ذخایر خون قزوین مطلوب است

مدیر کل انتقال خون استان قزوین گفت: همدلی و همراهی هم استانی های عزیز با انتقال خون پرشور و حماسی است و خوشبختانه وضعیت ذخایر خون در وضعیت مطلوب قرار دارد.

به گزارش ایلنا در قزوین، اسماعیل کلهر با تشکر از حضور پرشور مردم مومن و نوع دوست استان در اهدای خون و خداقوت به همکاران متعهد و خستگی ناپذیر انتقال خون استان، گفت: همدلی و همراهی هم استانی های عزیز با انتقال خون پرشور و حماسی است و خوشبختانه وضعیت ذخایر خون در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه ما در انتقال خون استان در این روزهای جنگ و در تمام ایام سال بدون تعطیلی در حال خدمت رسانی به بیماران نیازمند به خون هستیم و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است.

مدیرکل انتقال خون قزوین از هم‌استانی‌ها خواست به صورت مستمر و روزانه برای اهدای خون به خصوص در این روزهای پایانی سال به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
