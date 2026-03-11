معاون اقتصادی استاندار قزوین:

موجودی بانک‌های استان برای پرداخت حقوق کارمندان کافی است

موجودی بانک‌های استان برای پرداخت حقوق کارمندان کافی است
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: موجودی بانک‌های استان برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان کافی است و در روند پرداخت‌ها در روزهای پایانی سال هیچ‌ مشکلی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی با اشاره به نگرانی برخی شهروندان درباره وضعیت نقدینگی در روزهای پایانی سال اظهار کرد: موجودی بانک‌های استان برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان کافی است و در روند پرداخت‌ها در روزهای پایانی سال هیچ‌ مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای شهروندان برای دریافت پول نقد در روزهای پایانی سال افزود: تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌‌بینی شده و با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و ابلاغ موضوع به بانک‌های عامل استان خدمات‌‌رسانی به مردم با آمادگی کامل انجام خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌‌شده شبکه بانکی استان آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم را دارد.

صفی‌خانی همچنین از شهروندان خواست در انجام امور مالی از ظرفیت خدمات غیرحضوری و ابزارهای الکترونیکی بانکی نیز استفاده کنند تا روند خدمات‌رسانی سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: از آنجایی که حجم نقدینگی واردشده به استان نسبت به سایر استان‌ها نیز قابل توجه است، بنابراین ضروری است که تأمین و انتقال نقدینگی با ضوابط و شرایط مدیریت منابع کشور هماهنگ باشد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: علی‌رغم اینکه تامین و شارژ نقدینگی بانک‌های استان مستمر در دستور کار است، اما از مردم و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود صرفاً مبالغ مورد نیاز ضروری خود را به صورت نقدی تامین کنند و عملیات بانکی را از طریق سامانه‌ها و سکوهای برخط اینترنتی انجام دهند.

صفی‌خانی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شبکه بانکی استان قزوین بر ارایه مستمر و بی‌وقفه تمامی خدمات بانکی حتی در ایام تعطیل با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌ موقع شعب کشیک در تمامی شهرستان‌های استان تأکید کرد.

