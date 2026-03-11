به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی با اشاره به نگرانی برخی شهروندان درباره وضعیت نقدینگی در روزهای پایانی سال اظهار کرد: موجودی بانک‌های استان برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان کافی است و در روند پرداخت‌ها در روزهای پایانی سال هیچ‌ مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای شهروندان برای دریافت پول نقد در روزهای پایانی سال افزود: تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌‌بینی شده و با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و ابلاغ موضوع به بانک‌های عامل استان خدمات‌‌رسانی به مردم با آمادگی کامل انجام خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌‌شده شبکه بانکی استان آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم را دارد.

صفی‌خانی همچنین از شهروندان خواست در انجام امور مالی از ظرفیت خدمات غیرحضوری و ابزارهای الکترونیکی بانکی نیز استفاده کنند تا روند خدمات‌رسانی سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: از آنجایی که حجم نقدینگی واردشده به استان نسبت به سایر استان‌ها نیز قابل توجه است، بنابراین ضروری است که تأمین و انتقال نقدینگی با ضوابط و شرایط مدیریت منابع کشور هماهنگ باشد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: علی‌رغم اینکه تامین و شارژ نقدینگی بانک‌های استان مستمر در دستور کار است، اما از مردم و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود صرفاً مبالغ مورد نیاز ضروری خود را به صورت نقدی تامین کنند و عملیات بانکی را از طریق سامانه‌ها و سکوهای برخط اینترنتی انجام دهند.

صفی‌خانی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شبکه بانکی استان قزوین بر ارایه مستمر و بی‌وقفه تمامی خدمات بانکی حتی در ایام تعطیل با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌ موقع شعب کشیک در تمامی شهرستان‌های استان تأکید کرد.

