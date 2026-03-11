عضو شورای شهر خبر داد؛
رایگان شدن CNG در شهر قزوین
عضو شورای اسلامی شهر قزوین از رایگان شدن استفاده از جایگاههای CNG شهر قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قاسم اللهیاری در تشریح این خبر گفت: وجه به شرایط حال حاضر و در راستای رفاه حال شهروندان با مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر قزوین استفاده شهروندان از جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین رایگان شد.
وی اضافه کرد: تمامی خدمات جایگاههای CNG شهرداری قزوین تا یکماه به صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.