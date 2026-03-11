رایگان شدن CNG در شهر قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قاسم اللهیاری در تشریح این خبر گفت: وجه به شرایط حال حاضر و در راستای رفاه حال شهروندان با مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر قزوین استفاده شهروندان از جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین رایگان شد.

وی اضافه کرد:‌ تمامی خدمات جایگاه‌های CNG شهرداری قزوین تا یک‌ماه به صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

