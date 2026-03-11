مدیرکل جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

بازار مرغ در فارس تحت کنترل است/ توزیع مرغ منجمد برای تنظیم قیمت‌ها

مدیرکل جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار مرغ گفت: برای تنظیم بازار دو مسیر شامل حمایت از مرغداران و توزیع مرغ منجمد در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار تومان از طریق شبکه‌های توزیع عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا، بهجت حقیقی  با اشاره به وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: برای تنظیم بازار دو مسیر اصلی در دستور کار قرار دارد، در مسیر نخست، حمایت از مرغداران انجام می‌شود؛ به این صورت که نهاده‌های دامی به صورت سه‌ماهه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و جوجه یک‌روزه نیز تأمین می‌شود. همچنین مرغ تولیدی پس از تحویل، در سردخانه‌های پشتیبانی امور دام نگهداری می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: مرغی که اکنون به صورت منجمد در بازار توزیع می‌شود از همین محل تأمین شده است.

بهجت حقیقی با اشاره به مسیر دوم تنظیم بازار گفت: هر زمان که احساس شود بازار دچار نوسان یا عدم تعادل شده است، توزیع مرغ منجمد از طریق اصناف و همچنین خودروهای سیار در سطح شهر انجام می‌شود.

وی افزود: بخشی از این توزیع از طریق خودروهای یخچال‌دار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر انجام می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی فارس درباره قیمت مرغ منجمد گفت: قیمت مرغ منجمد درب سردخانه ۲۰۵ هزار تومان است و با احتساب هزینه حمل و سود مجاز صنفی که حدود پنج تا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، در نهایت با قیمتی حدود ۲۱۵ تا ۲۱۷ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه ذخایر کافی برای کنترل بازار وجود دارد، اظهار کرد: هدف از توزیع مرغ منجمد افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با افزایش حجم نهاده‌هایی که در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد، تولید پایدار بماند و بازار با کمبود مواجه نشود.

حقیقی درباره نظارت بر قیمت‌ها نیز گفت: بازرسی‌های اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات بر روند توزیع و قیمت‌گذاری نظارت دارند تا کالا با قیمت بالاتر عرضه نشود.

وی در پایان درباره تمهیدات نوروزی نیز اظهار کرد: برای تأمین کالاهای اساسی در ایام نوروز در کلان‌شهر شیراز و ۳۶ شهرستان استان برنامه‌ریزی شده و ذخایر کافی در نظر گرفته شده است تا بازار در این ایام با تنش و کمبود مواجه نشود.

