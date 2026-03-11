آیت‌الله مظاهری:

رهبر جدید امید تازه‌ای برای ملت ایران است

آیت‌الله حسین مظاهری، از مراجع تقلید شیعه در پی انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی گفت: رهبر جدید امید تازه‌ای برای ملت ایران است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، آیت‌الله حسین مظاهری، از مراجع تقلید شیعه و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و اصفهان با اشاره به شرایط حساس کنونی و در پی مصیبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، از خداوند متعال خواستار نفوذ کلمه آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در اعلای کلمه حق، قیام به قسط و عدل، گسترش اخلاق و معنویت و صیانت از ارزش‌های دینی شدند.

آیت‌الله مظاهری بر تحکیم اتحاد ملی، انسجام اجتماعی و تثبیت آرمان‌های بنیانی انقلاب اسلامی تأکید کرد و از خداوند خواست تا سایه شوم جنگ را برطرف کرده و ملت ایران را در مسیر پیشرفت و آبادانی یاری دهد.

متن کامل پیام ایشان به شرح زیر است: 

اینک که مجلس خبرگان رهبری در شرایط خطیر و حساس کنونی و درپی مصیبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای«قدس‌سره الشّریف»، یکی از تربیت‌یافتگان برجسته و شایستۀ آن شهید والامقام را با رأی قاطع، به‌عنوان ولی‌فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، از خداوند قادر متعال، مزید توفیق و تأیید و تسدید و نفوذ کلمۀ جناب ایشان را در اعلاء کلمۀ حق و قیام به قسط و عدل و گسترش اخلاق و معنویت و صیانت از ارزش‌های حیات‌بخش دینی و تحکیم اتحاد ملّی و انسجام اجتماعی و تثبیت آرمان‌های بنیانی انقلاب اسلامی و مقابله و مجاهدۀ با دشمنان مهاجم و بدخواهان اسلام و ایران و برطرف ساختن سایۀ شوم جنگ و مأیوس نمودن مستکبران و بیگانگان و پیشرفت و آبادانی همه‌جانبهٔ کشور امام‌زمان«ارواحنافداه» و سربلند ساختن ملّت فهیم و باشرافت ایران اسلامی و راهبری عقلانی و خردمندانۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئلت می‌نمایم.

