آغاز فرایند بازسازی مناطق آسیب دیده اصفهان در پی تجاوز دشمن

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از برخی مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اماکن عمومی آسیب‌دیده اصفهان در حملات اخیر اظهار داشت: فرایند جبران خسارت‌ها، اسکان آسیب‌دیدگان و آغاز روند آواربرداری و بازسازی این مناطق شتاب می گیرد.

استاندار اصفهان در این بازدیدها با ارزیابی اولیه میزان خسارات و اقدامات اولیه برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان، افزود: به کار گیری ظرفیت همه نهادهای اجرایی استان برای این موضوع ضروریست تا بازسازی بی وقفه و به سرعت استمرار یابد.

وی استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را برای آواربرداری و آغاز روند بازسازی اماکن آسیب‌دیده ضروری دانست.

جمالی نژاد افزود: تدابیر حفاظتی برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی استان در برابر هر گونه تهدید باید به طور کارشناسی و عملیاتی تقویت شود.

