آغاز فرایند بازسازی مناطق آسیب دیده اصفهان در پی تجاوز دشمن
استاندار اصفهان از آغاز آواربرداری و بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ بر اساس اصول پدافندی و ملاحظات ایمنی خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از برخی مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اماکن عمومی آسیبدیده اصفهان در حملات اخیر اظهار داشت: فرایند جبران خسارتها، اسکان آسیبدیدگان و آغاز روند آواربرداری و بازسازی این مناطق شتاب می گیرد.
استاندار اصفهان در این بازدیدها با ارزیابی اولیه میزان خسارات و اقدامات اولیه برای رسیدگی به آسیبدیدگان، افزود: به کار گیری ظرفیت همه نهادهای اجرایی استان برای این موضوع ضروریست تا بازسازی بی وقفه و به سرعت استمرار یابد.
وی استفاده از ظرفیت شهرداریها و سایر دستگاههای خدماترسان را برای آواربرداری و آغاز روند بازسازی اماکن آسیبدیده ضروری دانست.
جمالی نژاد افزود: تدابیر حفاظتی برای صیانت از زیرساختهای حیاتی استان در برابر هر گونه تهدید باید به طور کارشناسی و عملیاتی تقویت شود.