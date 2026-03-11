3 شهید و 4 مجروح در حمله صهیونیستی صبح امروز زعفرانیه تبریز
کد خبر : 1761120
حمله آمریکایی_صهیونی به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز 3 شهید و 4 مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: صبح امروز نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز حمله کردند.
در این حمله، ۳ نفر از هموطنان مظلوم به شهادت رسیدند و ۴ نفر نیز مجروح شدند.
شهروندان عزیز از نزدیک شدن به مراکز مورد حمله خودداری کنند و به شایعات توجه نکنند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.