3 شهید و 4 مجروح در حمله صهیونیستی صبح امروز زعفرانیه تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: صبح امروز نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز حمله کردند.

در این حمله، ۳ نفر از هموطنان مظلوم به شهادت رسیدند و ۴ نفر نیز مجروح شدند.

شهروندان عزیز از نزدیک شدن به مراکز مورد حمله خودداری کنند و به شایعات توجه نکنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

