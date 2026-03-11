ذخیره سازی ۴۵۰ تن میوه شب عید در استان کردستان/زمان توزیع آخر هفته جاری

به گزارش ایلنا، مجتبی سعیدی اظهار کرد: برای تامین نیاز بازار شب عید در استان، ۲۵۰ تن پرتقال و ۲۰۰ تن سیب خریداری و در سردخانه‌ها ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: این میوه‌ها در قالب طرح تنظیم بازار و با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌ها و دسترسی آسان شهروندان به میوه شب عید توزیع خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی کردستان ادامه داد: برای عرضه این محصولات در شهرهای استان، غرفه‌های موقت در نقاط مختلف شهری برپا می‌شود تا شهروندان بتوانند میوه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

سعیدی اضافه کرد: در مناطق روستایی نیز توزیع میوه از طریق فروشگاه‌های تعاون روستایی انجام خواهد شد تا ساکنان روستاها نیز به‌راحتی به این اقلام دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به توزیع خرما در استان، گفت: تاکنون ۱۰ تن خرما توسط تعاون روستایی کردستان در بازار توزیع شده و ۶ تن دیگر نیز در انبار موجود است که در صورت نیاز بازار، عرضه خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی کردستان تاکید کرد: روند توزیع اقلام تنظیم بازار بر اساس نیاز بازار و با هدف تامین رفاه مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

