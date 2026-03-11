نوید زندگی دوباره در تالاب های آذربایجان غربی / تالاب حسنلو سر ریز شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: تالاب حسنلوی این شهرستان که از مهم‌ترین زیستگاه‌های اردک سرسفید در منطقه به شمار می‌رود، به دلیل افزایش حجم آب سرریز شد.

به گزارش ایلنا، اکبر قایمی بیان کرد: آبگیری این تالاب از دی‌ماه امسال از طریق کانال سد حسنلو آغاز شده بود و اکنون با ورود بیش از ۳.۵ میلیون مترمکعب آب و همچنین روان‌آب‌های سطحی، سطح آب تالاب افزایش یافته و به مرحله سرریز رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط مناسب آبی در این تالاب موجب شده است که هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بال انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی از جمله اردک‌سانان، انواع غازها و مرغابی‌ها در این زیستگاه حضور داشته باشند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به تأمین حق‌آبه تالاب حسنلو، اظهار کرد: این تالاب یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های اردک سرسفید در منطقه به شمار می‌رود و از اهمیت زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: نزدیکی تالاب حسنلو به سد حسنلو و وجود پوشش گیاهی مناسب، این تالاب را به یکی از زیستگاه‌های مهم برای زادآوری و جوجه‌آوری گونه‌های حساس و در معرض تهدید از جمله اردک سرسفید تبدیل کرده است.

قایمی با بیان اینکه احیای این تالاب در این فصل از سال اهمیت زیادی دارد، گفت: با توجه به کم‌آبی برخی تالاب‌های جنوب دریاچه ارومیه، در حال حاضر شمار زیادی از پرندگان مهاجر و بومی آبزی و کنارآبزی در تالاب حسنلو نقده زیست می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت سایر تالاب‌های این شهرستان نیز افزود: با سرریز شدن تالاب حسنلو، آبگیری تالاب‌های سولدوز، دورناگلی و طالقان نیز آغاز شده و به‌زودی آبگیری تالاب درگه‌سنگی از طریق رودخانه گادر شروع می‌شود.

