‌به گزارش ایلنا، امین نیاکان گفت: در ۱۰ روز گذشته، بیش از ٨۵ هزار نفر برای دریافت خدمات درمانی به بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی زیرمجموعه دانشگاه مراجعه کرده‌اند که این حجم از مراجعه، گویای اعتماد مردم به نظام سلامت و آمادگی کامل مراکز درمانی در سخت‌ترین شرایط است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اینکه هیچ خللی در روند درمان بیماران ایجاد نشده است، افزود: علی‌رغم تمامی چالش‌های موجود، ارایه خدمات در بیمارستان‌های سطح استان با قوت و به ‌صورت شبانه‌روزی ادامه‌دارد.

نیاکان در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت در ارائه این حجم از خدمت را حاصل یک کار تیمی دانست و خاطرنشان کرد: ارائه خدمت درمانی، یک چرخه و زنجیره به‌هم‌پیوسته است و اگر امروز شاهد پایداری خدمات هستیم، نتیجه تلاش همزمان کادر مدیریتی در برنامه‌ریزی، کادر پشتیبانی در تامین ملزومات، کارکنان اداری در روان‌سازی فرآیند‌ها و در‌نهایت ایثار کادر درمانی در خط مقدم بالین است.

وی در پایان با سپاس از صبوری و پایداری کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ابراز داشت: ایستادگی همکاران ما در تمامی بخش‌ها، پاسخی قاطع به شرایط حساس کنونی و تعهدی است که به سلامت مردم شریف استان داریم.

