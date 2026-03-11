به گزارش ایلنا، سیاوش بدری در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه‌های کلان عمرانی صنعت آب در این استان، تاکید کرد که با وجود قرار داشتن در شرایط جنگی، هیچ یک از پروژه‌های عمرانی این شرکت متوقف نشده است.

بدری با ابراز رضایت از روند اجرایی پروژه‌های بازدید شده خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت‌های عمرانی نشان می‌دهد که تهدیدات دشمنان تاثیری بر عزم دولت در تداوم روند سازندگی ایران اسلامی نداشته است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس گفت: امروز و در زمانی که نیروهای مسلح در سنگر دفاع از کیان کشور با قدرت حضور دارند، سایر دستگاه‌ها به ویژه کارکنان صنعت آب با عزمی راسخ وظایف محوله را دنبال می‌کنند.

