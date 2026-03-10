بهزیستی البرز در آماده‌ باش کامل است

به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح مدیرکل بهزیستی استان البرز در جمع خبرنگاران بر آمادگی کامل این سازمان در شرایط اضطرار و پیش بینی های لازم برای ارائه خدمات شبانه‌روزی تاکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت بحران بهزیستی البرز در ستاد و تمامی شهرستان‌ها، گفت: در همان دقایق اولیه جنگ تحمیلی کمیته مدیریت بحران بهزیستی البرز در ستاد و تمامی شهرستان‌ها با هدف استمرار بی وقفه خدمات، هماهنگی و اجرای اقدامات حمایتی برای آسیب‌دیدگان و توجه به نیازهای مددجویان ، کارکنان و مقیمان مراکز تشکیل شد و مصوبات آن جهت اجرا با قید فوریت به تمامی واحدهای زیرمجموعه ابلاغ شد.

محمدی فلاح در خصوص اهم اقدامات بهزیستی البرز طی روزهای گذشته افزود: خط ۱۲۳ به عنوان خط مقدم ارتباطی با افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب، تمامی ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال بوده و خدمات مشاوره و حمایت‌های روانی و اجتماعی را به نیازمندان ارائه داده است.

وی بیان داشت: همچنین، تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی بهزیستی در مناطق آسیب‌دیده حضور داشته و مداخلات روانی بهنگام جهت کاهش سطح اضطراب، استرس و شوک به هموطنان را انجام داده است.

مدیرکل بهزیستی اظهار داشت: مرکز مداخله در بحران نیز اکثر مقیمان را با اقدامات تخصصی مددکاری و مشاوره ای به خانواده، بازپیوند داده است و الباقی آنان را به مکان امن منتقل کرده اند و همچنین به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به سایر افراد نیازمند است

مدیرکل بهزیستی البرز همچنین به فعالیت مرکز مشاوره تلفنی رایگان ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: جهت رفاه حال شهروندان و جهت پیشگیری از صدمات روحی آنان در طول جنگ تحمیلی، مرکز ۱۴۸۰ از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ به مردم عزیز خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: بیشترین تماس‌ها به ترتیب با موضوع اختلالات خلقی، مشکلات خانوادگی و اضطراب جنگ بوده است. ما تلاش می‌کنیم تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و حمایت‌های روانی، به کاهش این آسیب‌ها کمک کنیم.

محمدی فلاح با اشاره به تلاش بی‌وقفه بهزیستی البرز برای حمایت از حقوق کودکان و ارتقای سطح زندگی آن‌ها افزود: یکی از اقدامات مهم بهزیستی البرز، مدیریت و ساماندهی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است، از اینرو شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج با تلاش بی‌وقفه مسئولان و کارکنان، تمامی ظرفیت این مرکز را به صفر رساند.

وی اضافه کرد: این اقدام شامل تحویل ۸ کودک به صورت فرزندخوانده به خانوده های متقاضی، ۷ کودک به صورت خانواده میزبان، یک کودک به صورت امین موقت، ۶ کودک بازگشت به خانواده زیستی، یک کودک معلول، انتقال به مراکز توانبخشی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت داوطلبان محب در مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یکی دیگر از اقدامات این اداره کل بوده افزود: همچنین در این مدت اقدامات لازم برای گرفتن ۳۶ حکم مرخصی برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست انجام پذیرفت و این کودکان نزد بستگان خود منتقل شده اند.

محمدی فلاح در زمینه حمایت از افراد دارای آسیب‌های روانی و اعتیاد گفت: در این حوزه حدود ۳۰۰ بیمار تمایلی را با هماهنگی خانواده‌ها و اقدامات مددکاری ترخیص کردیم. در حال حاضر در ۵۲ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی اعتیاد (کمپ) حدود ۷۰۰ نفر بیمار در حال درمان هستند.

مدیرکل بهزیستی البرز افزود: همچنین ۴ کمپ که در مجاورت مراکز نظامی و امنیتی قرار داشتند را تعطیل کرده و بیماران را به خانواده‌هایشان منتقل کردیم. برای تقویت خدمات روانشناختی نیز شیفت‌های حضور روانشناس در مراکز اقامتی را افزایش دادیم.

محمدی فلاح در خصوص برنامه های اجرا شده ویژه مراکز شبانه‌روزی توانبخشی گفت: علاوه بر بازدیدهای منظم توسط روسای بهزیستی شهرستان‌ها و کارشناسان مربوطه جهت تقویت روحیه و ایجاد دلگرمی و امید در بین مقیمان مراکز و همچنین ارائه خدمات بهینه و حفاظت از جان ۳هزارو ۲۱۰نفر در ۵۳ مرکز شبانه‌روزی سالمندان، بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی-هوشی و جسمی-حرکتی با حساسیت ویژه انجام گرفته است.

وی اضافه کرد:جهت تامین مواد غذایی شامل روغن، ماکارانی و نان، وسایل بهداشتی ،داروهای مصرفی مقیمان مراکز و سایر اقلام به مدت حداقل ۳ ماه تمهیدات لازم اندیشیده و تامین گردیده است.ما اطمینان می‌دهیم که تمامی این افراد تحت مراقبت ویژه قرار دارند و نیازهای اساسی آن‌ها تامین می‌شود.

محمدی فلاح همچنین در خصوص مراکز روزانه توانبخشی گفت: مراکز تحت نظارت این سازمان در ایام جنگ موظف به ارائه خدمات مجازی شده‌اند و باید از طریق فضای مجازی یا تماس تلفنی با افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان ارتباط مستمر داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی اظهار داشت: در راستای تداوم خدمت به ویژه گروه های آسیب پذیر، مرکز نگهداری کودکان کارو خیابان تحت نظارت بهزیستی البرز با ارایه خدمات مورد نیاز این کودکان و با هدف بازپیوند این کودکان به خانواده با انجام اقدامات کارشناسی و خدمات تخصصی نسبت به ترخیص و بازگشت ۷ کودک به خانواده اقدامات لازم را معمول داشته اند.

وی افزود: در مرکز نگهداری زنان و دختران آسیب دیده (خانه تلاش ) نیز مطابق با شرایط خدمت گیرندگان اقدام به نگهداری و ساماندهی این افراد با ارایه مداخلات و خدمات تخصصی روانشناسی و مددکاری شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به جامعه هدف همانند روزهای عادی، از جمله اولویت‌های اصلی بهزیستی البرز در این شرایط بحرانی است افزود: بهزیستی با ارائه خدمات متنوع و گسترده، نقشی کلیدی در حمایت از آسیب‌دیدگان و نیازمندان دارد و در شرایط جنگی کنونی با تمام توان تلاش می نماید در کنار مردم شجاع ایران ایستاده تا با ایجاد انگیزه و امید از جامعه هدف خود حمایت کند.

