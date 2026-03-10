عیادت استاندار فارس از مجروحان جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا
استاندار فارس با حضور در ۲ بیمارستان شیراز شیراز، ضمن عیادت از مجروحان حملات اخیر و گفتگو با خانوادههای آنان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات پزشکی به آسیبدیدگان قرار گرفت و از ایثارگری کادر درمان در شرایط بحرانی جنگی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در بازدید از دو بیمارستان بزرگ شیراز، از هماستانیهایی که در پی تجاوزات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار مصدومیت شده بودند، عیادت کرد.
وی در این دیدارها با اشاره به تنوع سنی مجروحان، از کودک ۶ ساله و نوجوان ۱۴ ساله تا افراد میانسال، خاطرنشان کرد: شعار دشمنان مبنی بر حمایت از مردم، کذب محض است؛ جنایت علیه زنان بیپناه و کودکان معصوم نشاندهنده عمق خباثت آنهاست، اما ملت ما با درک بالای خود، همچنان در صحنه ایستاده و موجب دلگرمی نیروهای مسلح در نبرد با مستکبران هستند.
استاندار فارس با ابراز رضایت از سرعت عمل در امداد و نجات، تصریح کرد: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کادر درمانی بیمارستانهای نمازی و سایر مراکز، از پیش آمادگی لازم برای شرایط بحرانی را داشتند. بلافاصله پس از وقوع حملات در نقاط مختلف استان از جمله لامرد، مصدومان به مراکز تخصصی اعزام شدند و اکنون روند درمان با دقت و کیفیت بالا در حال انجام است.
امیری ضمن تقدیر ویژه از تلاشهای شبانهروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رؤسای بیمارستانها و کادر درمان اظهار داشت: خدمترسانی در تمامی بخشهای استان فارس بدون هیچ وقفه ای به صورت تمامکمال در حال انجام است و کادر پزشکی و پرستاری با روحیهای جهادی برای نجات جان هموطنان پای کار هستند.
در جریان این بازدید، سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گزارشی تفصیلی از نحوه پذیرش، اقدامات جراحی و آخرین وضعیت سلامت مجروحان ارائه و بر استمرار آمادگی کامل قطب درمانی جنوب کشور برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری تأکید کرد.