شهادت سه شهروند در حمله موشکی رژیم صهیونیستی-آمریکایی به منطقه‌ای مسکونی در شیراز

در اقدامی ضدبشری و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، جنگنده‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی-آمریکایی بعد از ظهر سه شنبه منطقه‌ای مسکونی در خیابان قصرالدشت شیراز را مورد اصابت موشک قرار دادند.

به گزارش ایلنا، این رژیم که همواره مدعی است به مناطق مسکونی و غیرنظامیان کاری ندارد، بار دیگر دروغ بودن ادعاهای خود را اثبات کرد و با حمله موشکی منطقه‌ای مسکونی در شیراز، جنایتی تازه را رقم زد.

در جریان این حمله موشکی، چندین خودروی شهروندان در این حادثه به طور کلی آسیب دیدند.

همچنین شدت انفجار و ترکش های موشک، به خیابان اصلی و بسیاری از منازل شهروندان خسارت وارد کرد.

در این حادثه تلخ، تا کنون سه نفر از شهروندان بی‌گناه و غیرنظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

همچنین گزارش ها از مجروح شدن تعدادی دیگر از ساکنان محل حکایت دارد.

تیم‌های امداد و نجات و نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و ضمن انتقال مجروحان به مراکز درمانی، مشغول ارزیابی خسارات و پاکسازی منطقه از ترکش‌های باقی‌مانده هستند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
