شهادت سه شهروند در حمله موشکی رژیم صهیونیستی-آمریکایی به منطقهای مسکونی در شیراز
در اقدامی ضدبشری و نقض آشکار قوانین بینالمللی، جنگندههای رژیم جنایتکار صهیونیستی-آمریکایی بعد از ظهر سه شنبه منطقهای مسکونی در خیابان قصرالدشت شیراز را مورد اصابت موشک قرار دادند.
به گزارش ایلنا، این رژیم که همواره مدعی است به مناطق مسکونی و غیرنظامیان کاری ندارد، بار دیگر دروغ بودن ادعاهای خود را اثبات کرد و با حمله موشکی منطقهای مسکونی در شیراز، جنایتی تازه را رقم زد.
در جریان این حمله موشکی، چندین خودروی شهروندان در این حادثه به طور کلی آسیب دیدند.
همچنین شدت انفجار و ترکش های موشک، به خیابان اصلی و بسیاری از منازل شهروندان خسارت وارد کرد.
در این حادثه تلخ، تا کنون سه نفر از شهروندان بیگناه و غیرنظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.
همچنین گزارش ها از مجروح شدن تعدادی دیگر از ساکنان محل حکایت دارد.
تیمهای امداد و نجات و نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و ضمن انتقال مجروحان به مراکز درمانی، مشغول ارزیابی خسارات و پاکسازی منطقه از ترکشهای باقیمانده هستند.