به گزارش ایلنا، این رژیم که همواره مدعی است به مناطق مسکونی و غیرنظامیان کاری ندارد، بار دیگر دروغ بودن ادعاهای خود را اثبات کرد و با حمله موشکی منطقه‌ای مسکونی در شیراز، جنایتی تازه را رقم زد.

در جریان این حمله موشکی، چندین خودروی شهروندان در این حادثه به طور کلی آسیب دیدند.

همچنین شدت انفجار و ترکش های موشک، به خیابان اصلی و بسیاری از منازل شهروندان خسارت وارد کرد.

در این حادثه تلخ، تا کنون سه نفر از شهروندان بی‌گناه و غیرنظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

همچنین گزارش ها از مجروح شدن تعدادی دیگر از ساکنان محل حکایت دارد.

تیم‌های امداد و نجات و نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و ضمن انتقال مجروحان به مراکز درمانی، مشغول ارزیابی خسارات و پاکسازی منطقه از ترکش‌های باقی‌مانده هستند.

