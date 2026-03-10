آغاز مرحله جدید تولید قراردادی گوشت مرغ در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز مرحله جدید تولید قراردادی گوشت مرغ در استان به منظور تثبیت بازار، حمایت از مرغداران و ارتقاء امنیت غذایی خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان، شهرام شفیعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت ، تسهیل در تامین نهاده ای مورد نیاز مرغداران و با هدف توسعه صنعت طیور و کاهش هزینههای تولید، فرآیند تولید قراردادی گوشت مرغ در سطح استان عملیاتی شده است.
وی افزود: این طرح فرصت مناسبی است تا مرغداران بتوانند با همکاری و مشارکت فعال، سهم ویژهای در تامین نیازهای داخل استان و کشور ایفا کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با اداره کل پشتیبانی امور دام استان، مرغداران مرغ گوشتی که قصد جوجهریزی دارند، میتوانند از تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ با امضای قراردادهای رسمی با تعاونیهای مرغداران و اتحادیههای ذیربط، وارد مرحله جدیدی از تولید شوند.
رییس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: در قالب این قرارداد، مرغداران ضمن دریافت نهادههای مدتدار (در قالب چک و سفته معتبر)، اقدام به جوجهریزی و پرورش طیور میکنند.
وی افزود: پس از پایان دوره پرورش، مرغهای تولید شده به صورت منجمد شیرینگ پگ و با رعایت استانداردهای لازم، در سردخانههای اداره کل پشتیبانی امور دام استان تحویل داده میشود.
وی یادآوری کرد: به عنوان بخشی از حمایت دولت و سازمان جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد شیرینگ پگ شده در این طرح، مبلغ ۲۷۲ هزار تومان تعیین شده است که این اقدام نقش مهمی در تنظیم بازار، کنترل قیمتها و تامین مطمئن مواد پروتئینی در استان و منطقه ایفا میکند.
شفیعی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از همه فعالان حوزه مرغداری و طیور درخواست میکند تا با همکاری و همافزایی، این طرح را به سمت موفقیت سوق دهند و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار بردارند.
وی گفت: این پروژه که از ابتدا با هدف کاهش وابستگی به واردات، بهرهوری بهتر، افزایش سطح تولید و تقویت زنجیره تامین مواد پروتئینی است، با استقبال گسترده مرغداران مواجه شده و با اجرای آن علاوه بر پایداری در تولید، فرصتهای شغلی جدید ایجاد و شاخصهای اقتصادی استان نیز بهبود خواهد یافت.