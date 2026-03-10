خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طوفانی با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
کد خبر : 1760814
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت امروز سه‌شنبه زابل را در نوردید و گرد و خاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۵۰۰ متر شد.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: در زهک نیز سرعت باد به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان را تا حدود ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی بیان کرد: امروز و فردا چهارشنبه در شمال و نوار شرقی و غربی سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود و احتمال نفوذ غبار به نواحی مرکزی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دمای هوا از بعدازظهر امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد. از پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در سطح استان جوی به نسبت پایدار همراه با وزش باد متوسط انتظار می‌رود.

وی ضمن هشدار نسبت به آثار زیان‌بار گردوخاک تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.

حیدری ادامه داد: با توجه به کاهش دما توصیه می‌شود کشاورزان و گلخانه داران برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات اقدام و دامداران از نفوذ سرما به محل نگهداری دام‌ها جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل