طوفانی با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: در زهک نیز سرعت باد به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان را تا حدود ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی بیان کرد: امروز و فردا چهارشنبه در شمال و نوار شرقی و غربی سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود و احتمال نفوذ غبار به نواحی مرکزی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دمای هوا از بعدازظهر امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد. از پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در سطح استان جوی به نسبت پایدار همراه با وزش باد متوسط انتظار می‌رود.

وی ضمن هشدار نسبت به آثار زیان‌بار گردوخاک تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.

حیدری ادامه داد: با توجه به کاهش دما توصیه می‌شود کشاورزان و گلخانه داران برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات اقدام و دامداران از نفوذ سرما به محل نگهداری دام‌ها جلوگیری کنند.

