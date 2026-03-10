مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

نظارت‌های مستمر بهداشتی بر تولید فراورده‌های خام دامی در استان مرکزی / 2980 مورد بازدید انجام شد

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: نظارت بهداشتی در خصوص فراورده‌های خام دامی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ در این استان به صورت مستمر در حال انجام و میزان خروجی کشتارگاه‌های استان نیز مازاد بر نیاز بازار مصرف است. بر این اساس مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی به تولید مازاد بر نیاز فراورده‌های خام دامی در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: میزان تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز این استان است و در صورت اعلام نیاز از سوی دیگر استان‌ها، مازاد آنها به سایر مناطق کشور نیز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بازدیدهای روزانه از محل کشتارگاه‌های گوشت قرمز، گوشت سفید، فرایند حمل‌ونقل و بازار عرضه در سراسر استان مرکزی انجام می‌شود تا فرآورده‌های خام دامی و سایر اقلام و کالاهای اساسی با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد و میزان تخلف به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای طرح تاکنون، 2980 مورد بازدید انجام شده که بر این اساس میزان 2879 کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی توقیف، 292 مورد موارد غیربهداشتی شناسایی، 20 مورد نمونه‌برداری و 21 مورد ارجاع به مراجع قضایی در استان انجام شده است.

