به گزارش ایلنا، محمد فتاحی به تولید مازاد بر نیاز فراورده‌های خام دامی در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: میزان تولید گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز این استان است و در صورت اعلام نیاز از سوی دیگر استان‌ها، مازاد آنها به سایر مناطق کشور نیز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بازدیدهای روزانه از محل کشتارگاه‌های گوشت قرمز، گوشت سفید، فرایند حمل‌ونقل و بازار عرضه در سراسر استان مرکزی انجام می‌شود تا فرآورده‌های خام دامی و سایر اقلام و کالاهای اساسی با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد و میزان تخلف به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای طرح تاکنون، 2980 مورد بازدید انجام شده که بر این اساس میزان 2879 کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی توقیف، 292 مورد موارد غیربهداشتی شناسایی، 20 مورد نمونه‌برداری و 21 مورد ارجاع به مراجع قضایی در استان انجام شده است.

