فرمانده انتظامی استان ایلام:

کشف اشیای تاریخی و ارز قاچاق به ارزش ۲۸ میلیارد ریال در ملکشاهی

فرمانده انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری ۲ قاچاقچی اشیای تاریخی و کشف ارز خارجی به ارزش ۲۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام،‌ سردار "جمال سلمانی" اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت فردی غیربومی در زمینه خرید غیرقانونی اشیای تاریخی در این شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مخفیگاه ۲متهم را که در حال معامله بودن را شناسایی، که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک شیء تاریخی ارزشمند به همراه مقادیر قابل توجهی ارز خارجی (دلار و دینار) کشف شد که ارزش ریالی ارزها بر ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سلمانی در پایان ضمن اشاره به تحویل شی تاریخی به سازمان میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد:  فروشنده وخریدار به عنوان متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
