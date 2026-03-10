به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان روز سه شنبه اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور افرادی در سطح شهر خرم‌آباد که با مراجعه به درب منازل، شایعاتی مبنی بر وقوع حملات هوایی و ضرورت ترک محل را مطرح می‌کردند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری حافظان امنیت شهرستان، دو نفر از عوامل این اقدام شناسایی و در عملیات سریع پلیسی دستگیر شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدف این افراد، سرقت اموال شهروندان در پوشش ایجاد رعب و وحشت عمومی بوده است.

پلیس لرستان ضمن تشکر از همکاری مردم، بار دیگر هشدار می‌دهد هرگونه سوءاستفاده از شرایط اضطراری «با هدف سرقت یا ایجاد ناامنی»، با واکنش قاطع و فوری مأموران مواجه خواهد شد و افرادی که در این شرایط اقدام به سرقت اموال مردم کنند، بلافاصله هدف تیر مستقیم پلیس قرار خواهند گرفت.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان همچنین با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر شایعه‌سازی در فضای حقیقی و مجازی اعلام کرد: افرادی که اقدام به تولید و انتشار شایعات، یا ارسال تصاویر مناطق حساس، نظامی و آسیب‌دیده می‌نمایند، در حکم همدستان دشمنان و نیروهای صهیونیستی تلقی شده و پلیس با آنان قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

