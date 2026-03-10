خسارت به ۵۲ مدرسه در حملات متجاوزانه هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در لرستان

به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: با تداوم حملات هوایی به این استان طی روزهای گذشته، ۵۲ مدرسه لرستان دچار آسیب شد که از این مجموع یک مدرسه در شهرستان رومشکان دچار خسارت فراوانی شده است.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس طی هفته گذشته موجب حفظ جان دانش آموزان و کادر آموزشی شده است ادامه داد: طی بازدیدهای انجام شده از این مدارس کار تعمیرات و رفع خسارت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه طی حملات هوایی جنگ رمضان چهار دانش آموز لرستانی نیز شهید شده‌اند عنوان کرد: سه دانش آموز در مدارس این استان تحصیل داشته‌اند و یک دانش آموز اهل بروجرد و ساکن تهران بوده است.

سهرابی افزود: شهیدان محمدصالح ساکت دانش آموز پایه چهارم و امیرعلی چراغی دانش آموز پایه هفتم در بروجرد و شهیده آناهید رشنو دانش آموز دوم ابتدایی در خرم آباد ساکن بوده اند.

به گفته سهرابی شهید محمدصالح ولی‌پور دانش آموز لرستانی ساکن در استان تهران نیز در حملات هوایی به شهر بروجرد شهید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: همچنین یک دانش آموز و یک معلم نیز بر اثر این حملات مجروح و در بیمارستان بستری هستند.

