ورود اولین محموله روغن مورد نیاز کشور از طریق مرز پیشین سیستان و بلوچستان

استاندار سیستان و بلوچستان از ورود اولین محموله روغن مورد نیاز کشور از طریق مرز پیشین سیستان و بلوچستان، خبر داد.

به گزارش ایلنا، منصور بیجار صبح امروز (سه‌شنبه) در بازدید از بازارچه مرزی و بازارچه خرده‌فروشی پیشین در شهرستان راسک، ضمن بررسی روند صادرات و واردات کالاهای اساسی، از نزدیک با تجار و فعالان حوزه اقتصادی مرز گفتگو و مسائل و دغدغه‌های آنان را برای شتاب‌بخشی به تأمین کالاها و نیاز بازارهای کشور جویا شد.

استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه مرزهای پاکستان و افغانستان، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های مهمی که بر اساس توافقات سفر رئیس‌جمهور به پاکستان دنبال می‌شود، موضوع تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و استان از جمله برنج، گوشت قرمز و روغن از مسیر پاکستان و همچنین تسهیل در صادرات کالاهای مورد نیاز به این کشور است.

وی افزود: با تلاش همکاران و هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی، روند مطلوبی در این بازارچه در جریان است و خوشبختانه با وجود نگرانی‌های موجود در زمینه تأمین کالاهای اساسی، سرعت کار افزایش یافته است.

بیجار با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی تجار در این بازدید، تأکید کرد: باید تمام مراحل و فرآیندها تسهیل شود تا کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری تأمین شود. 

وی همچنین از ورود اولین محموله روغن مورد نیاز کشور از طریق مرز پیشین خبر داد و گفت: این محموله دیروز وارد کشور شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، به دنبال افزایش حجم واردات در سه قلم کالایی گوشت قرمز، برنج و روغن هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با تثبیت و افزایش میزان واردات از مرزهایی مانند پیشین که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، نه تنها نیازهای استان، بلکه نیاز بازارهای سایر استان‌های کشور را نیز تأمین کنیم.

