پیام تسلیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت، به شرح زیر است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سخن گفتن از جنس فقدان یک سیاستمدار نیست؛ سخن گفتن از شهادت مردی از تبار دانایی و فرهنگ است که چراغی را برافروخت که همواره در گستره فرهنگ این سرزمین فروزان خواهد ماند. ایشان در روزگاری که سیاست اغلب اهل قدرت را از خلوت دانایی دور می‌کند، کتاب را نه به عنوان نماد، بلکه به مثابه زیستِ روزانه برگزیده بودند. حتی منتقدان و مخالفان ایشان نیز نمی‌توانستند بر وسعت مطالعه، حافظه کم‌نظیر و انس عمیق با ادبیات و اندیشه ایشان چشم بپوشند.

رهبر معظم انقلاب برای جامعه فرهنگی و هنری، تنها یک مقام عالی‌رتبه نبود؛ پناه و پشتیبانی آگاه بود. حضور مستمر و بی‌وقفه ایشان در دیدارهای مکرر با هنرمندان، ادبا و رسانه‌ها؛ سنتی تشریفاتی نبود، بلکه مجلسی برای شنیدن دقیق، نقد عالمانه و پاسداشت جدی فرهنگ و هنر مرز و بوم‌مان به شمار می‌رفت.

اکنون بر ما اصحاب فرهنگ و هنر لازم است که شخصیت و ابعاد وجودی ایشان را بار دیگر مورد مداقه قرار دهیم؛ و از آرا و اندیشه‌های ایشان برای اعتلای هرچه بیشتر فرهنگ ایران اسلامی بیش از پیش بهره ببریم.

این مجموعه؛ شهادت ایشان را به محضر امام عصر (عج) و ملت بزرگ ایران و امت اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کند و از خداوند متعال، علو درجات برای قائد امت و صبر و بصیرت برای ملت شهیدپرور ایران اسلامی مسئلت دارد.

