هفته کارگر فرصت طرح مطالبات قانونی جامعه کارگری است/ مزد کارگران باید متناسب با تورم واقعی تعیین شود

به گزارش ایلنا، علی راستگو دبیر امروز ١٩ اسفند در جلسه شورای سیاستگذاری خانه کارگر استان با بیان اینکه جامعه کارگری همواره از راه‌های مختلف مطالبات خود را دنبال کرده است، گفت: جامعه کارگری این موضوعات را هم به صورت حضوری و میدانی و هم از طریق مکاتبه، رسانه‌ها، سایت‌ها و برنامه‌های مختلف پیگیری کرده و انتظار دارد در هفته کارگر فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری این مطالبات فراهم شود.

راستگو افزود: هفته کارگر زمانی است که کارگران بتوانند مطالبه‌گری خود را به بهترین شکل انجام دهند و این مطالبه‌گری نیز در چارچوب قانون، به‌ویژه قانون کار که چنین حقی را برای کارگران به رسمیت شناخته، دنبال می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در ادامه با اشاره به موضوع دستمزد کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار جلساتی در این زمینه برگزار کرده و امیدواریم تا پیش از پایان سال تصمیماتی اتخاذ شود تا موضوع مزد واقعی کارگران با توجه به نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: دولت‌مردان با توجه به شرایط موجود نسبت به این موضوع نگاه مثبتی دارند و سال گذشته نیز در زمینه تعیین مزد کارگران اقدامات قابل توجهی انجام شد، اما افزایش ناگهانی تورم باعث شد بخشی از آثار مثبت آن تصمیمات تحت تأثیر قرار گیرد.

راستگو با اشاره به شرایط جهانی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: امروز نمی‌توان کشور را جدا از شرایط جهانی در نظر گرفت و اتفاقات بین‌المللی و منطقه‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها تأثیرگذار است.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح و نقش مردم در حفظ امنیت و ثبات کشور گفت: در چنین شرایطی مردم در کنار نیروهای مسلح ایستادگی کرده‌اند و همان‌گونه که نیروهای مسلح از میدان دفاع می‌کنند، مردم نیز با حضور و همراهی خود در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به مشکلات معیشتی موجود افزود: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مسئله حفظ کشور و حرکت به سمت استقلال و پیشرفت از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم با تلاش جمعی بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

راستگو همچنین به نقش نخبگان و جوانان کشور در پیشرفت‌های علمی و فناوری اشاره کرد و تاکید کرد: امروز بسیاری از دستاوردهای کشور حاصل تلاش نخبگان و جوانانی است که سال‌ها برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف تلاش کرده‌اند.

طرح مسائل بیمه‌ای و نقش تشکیلات خانه کارگر

راستگو با اشاره به پیگیری مسائل بیمه‌ای و خدمات تأمین اجتماعی برای کارگران، از بازدیدها و رایزنی‌های انجام شده با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس اظهار کرد: در جریان حضور عادل دهدشتی قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی بازدیدهایی از شعبه دو و سه تأمین اجتماعی شیراز انجام شد و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

راستگو همچنین به موضوع بیمه عمر اشاره کرد و گفت: در خصوص بیمه عمر نیز مذاکراتی انجام گرفت؛ هفته گذشته خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ مربوطه هرچند اندک به‌موقع به حساب مردم واریز شد که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی آنان شد.

پیگیری‌ها مشکلات مربوط به بیمه عمر

به گفته وی، یکی از موضوعات مطرح‌شده در این بازدیدها، مشکلاتی است که در برخی موارد هنگام کسر از مستمری‌ها ایجاد می‌شود و مسئولان مربوطه نیز در این زمینه قول پیگیری داده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، در خصوص مشکلات مربوط به بیمه عمر نیز مذاکراتی انجام شده است. قول‌هایی برای پیگیری پرداخت‌ها داده شده و قرار است از طریق تهران تلاش شود مطالبات مربوط به قراردادهای قبلی پرداخت و زمینه آغاز قراردادهای جدید نیز فراهم شود.

راستگو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و اجرایی مجموعه خانه کارگر گفت: امور آموزشی تا این مرحله روند مطلوبی داشته است، هرچند شرایط موجود در جامعه و مسائل اقتصادی بر بسیاری از فعالیت‌ها تأثیرگذار است.

وی با اشاره به حضور نیروهای مرتبط با جامعه کارگری در بدنه دولت و سازمان‌ها از جمله تأمین اجتماعی گفت: افراد زیادی از بدنه خانه کارگر در بخش‌های مختلف دولتی حضور دارند، هرچند این موضوع همیشه به شکل علنی مطرح نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تأکید بر جایگاه این تشکیلات افزود: خانه کارگر همواره در بسیاری از موضوعات کارگری پیشگام بوده و در طرح مسائل کارگری، چه در رسانه‌ها و چه در برنامه‌ها و پیگیری‌ها، نقش فعالی داشته است.

راستگو همچنین به تلاش‌های فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: بسیاری از اعضا و فعالان تشکیلات با وجود مشغله‌های فراوان و سختی‌های کاری به‌طور مستمر در حال پیگیری امور جامعه کارگری هستند.

ارتباط با کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه تقویت شود

وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط با کارگران و شوراهای کارگری در واحدهای تولیدی گفت: لازم است ارتباط با کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه تقویت شود تا افراد بیشتری از میان کارگران و شوراهای کارگری در جلسات و فعالیت‌های تشکیلاتی مشارکت داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین با اشاره به نقش این تشکیلات در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مختلف، یادآور شد: در بسیاری از نشست‌ها و جلساتی که در استانداری و دیگر نهادها برگزار می‌شود، از خانه کارگر به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی کارگری نام برده می‌شود.

راستگو با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی و اطلاع‌رسانی به جامعه کارگری اظهار کرد: لازم است ارتباط با کارگران و افرادی که طی سال‌های گذشته به خانه کارگر مراجعه داشته‌اند حفظ شود و از این ظرفیت برای افزایش مشارکت و حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی استفاده شود.

وی با اشاره به شب‌های قدر از مردم خواست برای بیماران و رزمندگان اسلام دعا کنند و ابراز امیدواری کرد سال پیش رو سالی همراه با موفقیت، سلامتی و سربلندی برای مردم کشور باشد.

