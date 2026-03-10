مدیرکل منابع طبیعی قزوین خبر داد؛

زیست درختان ارس 300 ساله در جنگل‌های الموت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از زیست درختان ارس 300 ساله در جنگل‌های الموت خبر داد و گفت: عمر درختان بلوط این منطقه به بیش از 100 سال می‌رسد.

به گزارش ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در تشریح این خبر گفت: همه ساله تعدادی نهال برای غنی‌سازی گیاهی و جنگلی در نهالستان متعلق به منابع طبیعی تولید شده و در فصل مناسب و عرصه‌های طبیعی کاشت می‌شود.

وی افزود: توسعه جنگل‌کاری در الموت به مساحت 4 هکتار در دستور کار قرار دارد که در منطقه طارم هم کاشت بادام کوهی در برنامه کاری قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به وجود چند ذخیره‌گاه جنگلی در الموت گفت: در این محدوده جنگلی درختان بلوط و ارس وجود دارند که بسیار ارزشمند است و عمر درختان بلوط به بیش از 100 سال و درختان ارس به بیش از 300 سال می‌رسد.

اسدی افزود: توسعه جنگلی در الموت و طارم در راستای گسترش، تقویت و احیای جنگل‌های طبیعی انجام می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت امکانات و نیروهای منابع طبیعی برای حفظ و نگهداری جنگل‌های استان قزوین ادامه داد: درصددیم با کمک مردم و جوامع محلی جنگل‌کاری را توسعه بخشیم و در کنار مردم هم هستیم و نهال‌های مورد نظر را تأمین کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا مردم هم در حفظ و نگهداری نهال‌های جنگل‌ها به همکاران منابع طبیعی کمک کنند.

