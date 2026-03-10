مدیرکل آموزش و پرورش ایلام خبر داد:

۳۱ مدرسه استان در بمباران آسیب دیده اند

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام از آسیب‌دیدگی ۳۱ آموزشگاه استان در پی حمله‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد و گفت: با وجود خسارت‌های جدی به زیرساخت‌ها، با تدبیرها و بهره‌گیری از آموزش‌های مجازی و نوبت‌بندی مدرسه‌ها، فرآیند یادگیری دانش‌آموزان با وقفه روبه‌رو نخواهد شد.

به گزارش ایلنا از ایلام، ایرج زینی وند روز سه‌شنبه در بازدید از مدرسه‌های آسیب‌دیده شهر ایلام اظهار کرد: در ۱۱ روز گذشته و از آغاز جنگ رمضان، ۳۱ واحد آموزشی در سطح استان بین ۲۰ تا ۷۰ درصد دچار آسیب شدند.

وی با اشاره به گام‌های برداشته شده برای بازسازی این فضاها افزود: سندنگاری این جنایت‌ها انجام شده و هم‌زمان با همکاری اداره‌کل نوسازی و تجهیز مدارس ایلام، پیگیری‌های لازم برای بهسازی این واحدهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: تلاش می‌شود بخش بزرگی از بازسازی‌ها را پیش از آغاز کلاس‌های حضوری در سال ۱۴۰۵ به پایان برسد.

زینی‌وند درباره چگونگی ادامه تحصیل دانش‌آموزان یادآور شد: در جاهایی که بهره‌گیری از فضاهای آموزشی امکان پذیر نیست، تدبیرهای لازم از جمله سازماندهی دانش‌آموزان در دیگر مدرسه‌ها به‌صورت دو نوبته، آموزش‌های غیرحضوری و تهیه بسته‌های آموزشی اندیشیده شده است.

