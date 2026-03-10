هشدار زرد هواشناسی برای آخر هفته در فارس / احتمال بارش باران و وزش باد شدید

به گزارش ایلنا، طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان فارس، نوع مخاطره این سامانه بارش باران، در برخی مناطق همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

‌در این اطلاعیه آمده است: پنجشنبه ٢١اسفند، نواحی شمال غرب، غربی، جنوب و شهرستان‌های نورآباد، ممسنی، کازرون، کوه چنار، فیروزآباد و فراشبند تحت‌تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

‌همچنین در روز جمعه ٢٢ اسفند، مناطق غربی، شمال غرب و شهرستان‌های رستم، سپیدان، نورآباد، ممسنی، کازرون، کوه چنار و سددرودزن شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

اداره کل هواشناسی فارس در ادامه اثرات احتمالی این سامانه را لغزندگی جاده‌ها، کندی حرکت خودرو‌ها به‌ویژه در محور‌های مواصلاتی، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از‌جمله داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و نیز احتمال شکستن نهال‌های جوان و درختان فرسوده عنوان کرده است.

در این اطلاعیه توصیه شده است شهروندان از توقف و عبور در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، از انجام فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی پرهیز کرده و نسبت به استحکام سازه‌های موقت اقدامات لازم را انجام دهند.

