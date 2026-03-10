شهادت ۹ ورزشکار آذربایجان غربی در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا سجاد بیرامی از به شهادت رسیدن ۹ورزشکار استان در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

بیرامی افزود: محمدرضا عبدی، سروان توحید ایمانی، یاسر میکائیلی، جعفر گلشنی، مبین ابراهیمی‌اصل، میلاد کوهکلانی، یسنا میرزازاده، مرتضی خان‌احمدی و جواد لطفی از جمله شهدای جامعه ورزش استان هستند که در حملات اخیر دشمن به شهادت رسیدند.

