شهادت ۹ ورزشکار آذربایجان غربی در حملات رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1760744
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، ۹ تن از ورزشکاران جوان استان به مقام والای شهادت نائل آمدند.
به گزارش ایلنا سجاد بیرامی از به شهادت رسیدن ۹ورزشکار استان در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.
بیرامی افزود: محمدرضا عبدی، سروان توحید ایمانی، یاسر میکائیلی، جعفر گلشنی، مبین ابراهیمیاصل، میلاد کوهکلانی، یسنا میرزازاده، مرتضی خاناحمدی و جواد لطفی از جمله شهدای جامعه ورزش استان هستند که در حملات اخیر دشمن به شهادت رسیدند.