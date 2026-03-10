خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزیابی ۳۱۲ واحد مسکونی خسارت دیده از جنگ در شهرستان اشنویه
کد خبر : 1760711
لینک کوتاه کپی شد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه گفت: در پی حملات اخیر واحدهای مسکونی بسیاری آسیب دیده‌اند که تاکنون ۳۱۲ واحد مسکونی و ۸۰ واحد تجاری خسارت دیده در شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، مهران عزیزی، در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی با تاکید بر حضور فعالانه بنیاد مسکن از روز اول جنگ تحمیلی افزود: کارشناسان و ارزیابان با فعالیت دوشیفتی در قالب گروه‌های مشخص تا کنون توانسته‌اند واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده را شناسایی و ارزیابی کنند و آنها را با شاخص تخریبی و احداثی، تعمیری، معیشتی و لوازم خانگی بررسی و ثبت کنند.

وی با بیان اینکه ارزیابی واحدهای خسارت دیده تا آخرین واحد ادامه خواهد داشت از مالکانی که دچار خسارت شده اند درخواست کرد: جهت تکمیل پرونده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه واقع در بلوار بسیج نرسیده به CNG شهرداری مراجعه کنند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل