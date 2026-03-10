ارزیابی ۳۱۲ واحد مسکونی خسارت دیده از جنگ در شهرستان اشنویه

به گزارش ایلنا، مهران عزیزی، در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی با تاکید بر حضور فعالانه بنیاد مسکن از روز اول جنگ تحمیلی افزود: کارشناسان و ارزیابان با فعالیت دوشیفتی در قالب گروه‌های مشخص تا کنون توانسته‌اند واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده را شناسایی و ارزیابی کنند و آنها را با شاخص تخریبی و احداثی، تعمیری، معیشتی و لوازم خانگی بررسی و ثبت کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه گفت: در پی حملات اخیر واحدهای مسکونی بسیاری آسیب دیده‌اند که تاکنون ۳۱۲ واحد مسکونی و ۸۰ واحد تجاری خسارت دیده در شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ارزیابی واحدهای خسارت دیده تا آخرین واحد ادامه خواهد داشت از مالکانی که دچار خسارت شده اند درخواست کرد: جهت تکمیل پرونده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه واقع در بلوار بسیج نرسیده به CNG شهرداری مراجعه کنند.

