پایداری خدمات شهری شیراز در روزهای بحران

به گزارش ایلنا، در نخستین ساعات اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی، ستادهای مدیریت بحران در مجموعه شهرداری شیراز فعال شد و هماهنگی میان بخش‌های مختلف خدمات شهری، حمل‌ونقل، امداد و پشتیبانی در دستور کار قرار گرفت تا روند ارائه خدمات به شهروندان با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشود. همزمان عملیات امداد، نجات و رسیدگی به آسیب‌های ناشی از حملات دشمن در برخی نقاط شهر با حضور نیروهای آتش‌نشانی و خدمات شهری با سرعت و دقت انجام شد.

در جریان حمله تروریستی و جنایت جنگی آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به شهرک زیباشهر شیراز، جمعی از شهروندان و چهار نفر از کارکنان خدوم شهرداری شیراز که در حال خدمت‌رسانی به مردم بودند، به شهادت رسیدند. این حادثه تلخ موجی از اندوه در میان خانواده بزرگ مدیریت شهری و شهروندان شیراز ایجاد کرد.

آیین‌های تشییع و بزرگداشت این شهدای خدمت با حضور مردم، مسئولان شهری و خانواده‌های آنان برگزار شد و نام این خادمان مردم در زمره شهدای خدمت شهر ثبت شد.

فضاسازی شهری و پشتیبانی از تجمعات مردمی

در کنار اقدامات امدادی و خدماتی، مدیریت شهری شیراز برنامه‌های گسترده‌ای برای فضاسازی شهری و برگزاری مراسم‌های مردمی اجرا کرد. طی روزهای نخست این رویداد تاریخی، هزاران متر بنر و پرچم در سطح شهر نصب شد و صدها سازه تبلیغاتی برای بازتاب فضای سوگواری و همدلی عمومی در معابر، میادین و نقاط شاخص شهر برپا شد. عملیات سیاه‌پوش کردن شهر نیز با مشارکت مناطق شهرداری، مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی در سطح گسترده‌ای انجام گرفت.

به منظور ساماندهی فعالیت‌های مردمی و تقویت مشارکت اجتماعی، چندین قرارگاه مردمی در نقاط مختلف شیراز تشکیل شد تا فعالیت مواکب، تجمعات، کاروان‌های خودرویی و برنامه‌های فرهنگی مردمی را پشتیبانی و هماهنگ کند. تجمعات مردمی نیز در میادین اصلی شهر از جمله میدان شهدا، میدان امام حسین(ع)، میدان معلم و منطقه میانرود برگزار شد و فضای شهر شاهد حضور گسترده مردم در مراسم سوگواری و همبستگی ملی بود.

تداوم خدمات عمومی و تأمین نیازهای شهروندان

همزمان با این اقدامات فرهنگی و اجتماعی، مدیریت شهری شیراز بر استمرار کامل خدمات شهری تأکید کرد. فعالیت میادین میوه و تره‌بار و بازارچه‌های «شهرراز» بدون وقفه ادامه یافت تا شهروندان در تأمین نیازهای روزمره خود با هیچ محدودیتی مواجه نشوند. همچنین برای تقویت تأمین کالاهای اساسی، بازارچه‌های جدیدی در نقاط مختلف شهر راه‌اندازی شد و شبکه توزیع محصولات کشاورزی به‌صورت منظم به فعالیت خود ادامه داد.

در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ شد. خدمات متروی شیراز برای رفاه شهروندان رایگان اعلام شد و ناوگان اتوبوسرانی نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد. همچنین در شب‌های قدر، ساعات فعالیت مترو افزایش یافت و ده‌ها دستگاه اتوبوس رایگان برای انتقال عزاداران از حرم‌های مطهر شاهچراغ(ع) و سیدعلاءالدین حسین(ع) به نقاط مختلف شهر اختصاص یافت.

برگزاری آیین‌های یادبود برای شهدای شهرداری، برنامه‌های فرهنگی ویژه در مساجد و محلات، فضاسازی گسترده شهری، تداوم پروژه‌های عمرانی با رعایت ملاحظات ایمنی و اجرای برنامه‌های درختکاری به یاد شهدای اخیر از دیگر اقدامات مدیریت شهری شیراز در این ایام بود.

