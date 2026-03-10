کشف ۲۱۰۰ متر تور غیرمجاز در دریاچه سد درودزن
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت خود، موفق به کشف و جمعآوری سه رشته تور ماهیگیری بزرگ به طول مجموع دو هزار و یکصد متر از سطح دریاچه سد درودزن شد.
به گزارش ایلنا، این اقدام در ایام پایانی سال و همزمان با فصل تخم ریزی ماهیان انجام شد و مأموران محیط زیست پس از جمعآوری تورها، ماهیان مولد گرفتار در آن را رهاسازی کرده و به زیستگاه خود بازگرداندند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، با تأکید بر اهمیت صیانت از تنوع زیستی و منابع آبی، بیان کرد: پایش و کنترل شبانهروزی مناطق تحت مدیریت، بهویژه در فصل زادآوری آبزیان، با هدف جلوگیری از تخریب زیستگاهها و صید غیرمجاز ادامه دارد.
سعید هرمزیان، گفت: در عملیات جداگانهای نیز مأموران یگان حفاظت موفق شدند یک قبضه سلاح ساچمهزنی غیرمجاز به همراه فشنگهای چهارپاره را از متخلفان کشف و ضبط کنند. پرونده مربوطه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
اداره حفاظت محیط زیست مرودشت از شهروندان و علاقهمندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را از طریق شمارههای اعلام شده در اختیار یگان حفاظت قرار دهند تا در حفظ و حراست از سرمایههای طبیعی منطقه سهیم باشند.