کشف ۲۱۰۰ متر تور غیرمجاز در دریاچه سد درودزن

به گزارش ایلنا، این اقدام در ایام پایانی سال و هم‌زمان با فصل تخم‌ ریزی ماهیان انجام شد و مأموران محیط زیست پس از جمع‌آوری تورها، ماهیان مولد گرفتار در آن را رهاسازی کرده و به زیستگاه خود بازگرداندند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، با تأکید بر اهمیت صیانت از تنوع زیستی و منابع آبی، بیان کرد: پایش و کنترل شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت، به‌ویژه در فصل زادآوری آبزیان، با هدف جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و صید غیرمجاز ادامه دارد.

سعید هرمزیان، گفت: در عملیات جداگانه‌ای نیز مأموران یگان حفاظت موفق شدند یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز به همراه فشنگ‌های چهارپاره را از متخلفان کشف و ضبط کنند. پرونده مربوطه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

اداره حفاظت محیط زیست مرودشت از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را از طریق شماره‌های اعلام شده در اختیار یگان حفاظت قرار دهند تا در حفظ و حراست از سرمایه‌های طبیعی منطقه سهیم باشند.

