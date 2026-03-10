در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
ارائه تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی اماکن اقامتی آذربایجان غربی برای هموطنان سراسر کشور/ خسارتی به اماکن تاریخی استان وارد نشده است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از اجرای طرح حمایتی اماکن اقامتی استان با اعمال تخفیف ویژه برای میزبانی از هموطنان آسیبدیده از جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران خبر داد.
مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف حمایت از هموطنان عزیزی که در پی جنگ اخیر دچار آسیب شدهاند، تمامی مراکز اقامتی رسمی استان شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و همچنین اقامتگاههای بومگردی و سنتی با طرح ویژه حمایتی آماده پذیرایی از این عزیزان هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این مراکز با اعمال تخفیفهای ویژه ۴۰ تا ۵۰ درصدی خدمات اقامتی خود را به هموطنانی که نیازمند اسکان و برخورداری از خدمات اقامتی هستند، ارائه میدهند تا بخشی از دغدغههای این خانوادههای گرانقدر در زمینه اسکان مرتفع شده و با آرامش و سهولت بیشتری از این خدمات بهرهمند شوند.
وی در ادامه با اشاره به تشدید نظارتهای میدانی بر مراکز اقامتی تصریح کرد: تیمهای بازرسی و نظارت ادارهکل بهصورت مستمر در این ایام درحال پایش و ارزیابی وضعیت مراکز اقامتی هستند تا هموطنان عزیز سراسر کشور از خدمات اقامتی استاندارد برخوردار شوند.
تمدید یک ماهه اعتبار مجوز تاسیسات گردشگری در استان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از تمدید مهلت اعتبار مجوز تاسیسات گردشگری استان تا پایان فروردین ماه سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به شرایط حال حاضر در کشور تاسیسات گردشگری اعم از واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و ... که در اسفندماه تاریخ اعتبار آنها منقضی میشود، تا پایان فروردینماه سال آینده تمدید و دارای اعتبار خواهد بود.
صفری افزود: این کار در راستای حمایت از فعالان گردشگری انجام میشود تا در این شرایط آنها نگرانی در خصوص مجوزها نداشته باشند و بتوانند بدون دغدغه خدمترسانی لازم را به مردم شریف استان و کشورمان داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد:در حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به آذربایجان غربی به اماکن تاریخی استان خسارتی وارد نشده است.