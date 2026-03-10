ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: امروز ناپایداری جوی و دریایی برای استان پیش بینی می شود.

آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران گاه رعد و برق به ویژه در مناطق غربی و شمالی استان و ارتفاعات پیش بینی می شود.

افزایش بادهای شمال شرقی تا غربی نیز در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مورد انتظار است و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد. توصیه می شود تمهیدات لازم صورت پذیرد و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی اجتناب گردد.

بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی استان در محدوده 40 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از 1 متر خواهد رسید. توصیه می شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها صورت پذیرد.

این شرایط جوی و دریایی روز چهارشنبه نیز تداوم خواهد داشت و از روز پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه ۲۲ اسفند با افزایش سرعت بادهای شمال شرقی مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در پاره ای نقاط شرقی و مرکزی استان و سواحل و جزایر دور از انتظار نیست.

توصیه می شود تمهیدات لازم در این خصوص نیز اندیشیده شود.به لحاظ دمایی در این مدت نوسان 1 تا 3 درجه ای دما در استان مورد انتظار است.

