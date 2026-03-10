رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

ترخیص ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران از بندر شهید رجایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: با صدور دستور ویژه قضایی، ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران از بندر شهید رجایی ترخیص شدند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: اتوبوس‌های برقی در حال خروج از بندر شهید رجایی و ارسال به تهران هستند.

وی افزود: با توجه به تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده، فعالیت‌های عادی بنادر و گمرکات استان هرمزگان ادامه دارد.رئیس کل دادگستری هرمزگان، افزود: دستگاه قضایی برای کمک به دولت با هدف تسهیل فرآیند‌های قانونی، حضور فعال و حمایت کامل دارد.

مجتبی قهرمانی، گفت: دستگاه قضایی با توجه به شرایط ویژه کشور و برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و کمک به دولت در حوزه‌های مختلف از همه ظرفیت‌های خود برای رفع موانع و سرعت‌بخشی به سازوکار‌های موجود استفاده می‌کند.

وی افزود: با تعیین قاضی ویژه در حوزه بنادر و گمرکات و با ابلاغ ماموریت به یکی از معاونان دادگستری استان، روند نظارت و پیگیری امور برای شناسایی و رفع موانع و تسهیل و تسریع مراحل ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرکات، شبانه روزی در حال اجراست.

