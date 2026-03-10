تکذیب شایعات درباره حمله یا آسیب به نقاطی از شهرستان مرودشت
روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مرودشت با صدور اطلاعیهای، شایعات منتشرشده درباره حمله یا وارد شدن آسیب به برخی نقاط این شهرستان را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پیرو برخی شایعات منتشرشده در فضای عمومی، به اطلاع مردم شریف شهرستان مرودشت میرسد تمامی مطالب منتشرشده درخصوص حمله یا آسیب به نقاطی از شهرستان مرودشت کاملاً کذب بوده و در حال حاضر امنیت و آرامش کامل در سطح شهرستان برقرار است.
روابط عمومی فرمانداری ویژه مرودشت در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی تأکید کرده است: انتشار شایعات و اخبار نادرست و تلاش برای برهم زدن آرامش روانی جامعه، از جمله راهبردهای جنگ روانی دشمنان است.
در پایان این اطلاعیه از مردم شهرستان مرودشت خواسته شده است اخبار و اطلاعات را تنها از مراجع و رسانههای رسمی و معتبر دنبال کرده و از هرگونه بازنشر و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.