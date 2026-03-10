تکذیب شایعات درباره حمله یا آسیب به نقاطی از شهرستان مرودشت

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: پیرو برخی شایعات منتشرشده در فضای عمومی، به اطلاع مردم شریف شهرستان مرودشت می‌رسد تمامی مطالب منتشرشده درخصوص حمله یا آسیب به نقاطی از شهرستان مرودشت کاملاً کذب بوده و در حال حاضر امنیت و آرامش کامل در سطح شهرستان برقرار است.

روابط عمومی فرمانداری ویژه مرودشت در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی تأکید کرده است: انتشار شایعات و اخبار نادرست و تلاش برای برهم زدن آرامش روانی جامعه، از جمله راهبردهای جنگ روانی دشمنان است.

در پایان این اطلاعیه از مردم شهرستان مرودشت خواسته شده است اخبار و اطلاعات را تنها از مراجع و رسانه‌های رسمی و معتبر دنبال کرده و از هرگونه بازنشر و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.

