خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس مطرح کرد:

اقدام به‌موقع مجلس خبرگان، سطوح عالی مدیریت نظام را منسجم کرد

اقدام به‌موقع مجلس خبرگان، سطوح عالی مدیریت نظام را منسجم کرد
کد خبر : 1760623
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس تعیین رهبری را توسط مجلس خبرگان گامی مهم در جهت انسجام سطوح عالی مدیریت نظام و تقویت اقتدار نیروهای مسلح در میانه نبرد با متجاوزان صهیونیست توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری  در آیین بیعت با رهبر انقلاب با اشاره به شرایط حساس کنونی و تهاجم دشمن به خاک میهن اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصول قانون اساسی و با درک درست از ضرورت‌های زمانه، به وظیفه قانونی خود عمل کرد و سومین رهبر انقلاب اسلامی را برگزید.

وی با تبیین وضعیت کشور در پی تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار که منجر به شهادت رهبری در ساعات اولیه تهاجم شد، افزود: بر اساس ظرفیت‌های قانون اساسی، اگرچه شورای موقت رهبری تشکیل شد و امور کشور را تمشیت کرد، اما با توجه به محدودیت‌های اختیارات این شورا در متن قانون، تعیین جایگاه فرماندهی کل قوا یک ضرورت حیاتی برای اداره جنگ و دفاع از نظام محسوب می‌شد.

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف فرماندهی کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: اقدام به‌موقع مجلس خبرگان، سطوح عالی مدیریت نظام را کاملاً منسجم کرد.

امیری تصریح کرد: این انتصاب نه تنها در ساختار اجرایی و حاکمیتی آثار بزرگی بر جای خواهد گذاشت، بلکه در تقویت روحیه رزمندگان و کوبنده‌تر عمل کردن نیروهای مسلح که در حال دفاع از تمامیت ارضی کشور هستند، اثری فوق‌العاده و آشکار خواهد داشت و موجب ناامیدی بیش از پیش دشمنان خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

