استاندار فارس مطرح کرد:
اقدام بهموقع مجلس خبرگان، سطوح عالی مدیریت نظام را منسجم کرد
استاندار فارس تعیین رهبری را توسط مجلس خبرگان گامی مهم در جهت انسجام سطوح عالی مدیریت نظام و تقویت اقتدار نیروهای مسلح در میانه نبرد با متجاوزان صهیونیست توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در آیین بیعت با رهبر انقلاب با اشاره به شرایط حساس کنونی و تهاجم دشمن به خاک میهن اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصول قانون اساسی و با درک درست از ضرورتهای زمانه، به وظیفه قانونی خود عمل کرد و سومین رهبر انقلاب اسلامی را برگزید.
وی با تبیین وضعیت کشور در پی تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی و ترامپ جنایتکار که منجر به شهادت رهبری در ساعات اولیه تهاجم شد، افزود: بر اساس ظرفیتهای قانون اساسی، اگرچه شورای موقت رهبری تشکیل شد و امور کشور را تمشیت کرد، اما با توجه به محدودیتهای اختیارات این شورا در متن قانون، تعیین جایگاه فرماندهی کل قوا یک ضرورت حیاتی برای اداره جنگ و دفاع از نظام محسوب میشد.
استاندار فارس با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف فرماندهی کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: اقدام بهموقع مجلس خبرگان، سطوح عالی مدیریت نظام را کاملاً منسجم کرد.
امیری تصریح کرد: این انتصاب نه تنها در ساختار اجرایی و حاکمیتی آثار بزرگی بر جای خواهد گذاشت، بلکه در تقویت روحیه رزمندگان و کوبندهتر عمل کردن نیروهای مسلح که در حال دفاع از تمامیت ارضی کشور هستند، اثری فوقالعاده و آشکار خواهد داشت و موجب ناامیدی بیش از پیش دشمنان خواهد شد.