حمایت از بهره برداران با تولید قراردادی گوشت مرغ در فارس
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید قراردادی گوشت مرغ در این استان خبرداد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی اظهار کرد: تولید قراردادی گوشت مرغ با تنظیم قرارداد 89 روزه با اداره کل پشتیبانی امور دام فارس در جهت تعهد تامین نهاده از انبارهای در اختیار خود در سطح استان آغاز شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: متقاضیان واحدهای پرورش مرغ گوشتی می توانند با اخذ تاییدیه از معاونت بهبود تولیدات دامی برای تنظیم قرارداد عرضه گوشت مرغ شرینگ پک شده از مرغدار به ازا هرکیلوگرم ۲۷۲ هزار تومان اقدام نمایند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار امیدواری کرد: این امر میتواند اقدام موثری در جهت رفع نگرانی تولید کنندگان به ویژه در شرایط جنگ کنونی باشد.