۲۵۰ بسته معیشتی به مددجویان بهزیستی لامرد اهدا شد
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد از آغاز مرحله دوم توزیع بستههای معیشتی ماه رمضان خبر داد و اعلام کرد: با مشارکتهای مردمی، بازاریان و صنایع، ۲۵۰ بسته معیشتی بین مددجویان این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظمزاده با تشریح جزئیات این طرح حمایتی اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند، مرحله دوم بستههای معیشتی ماه رمضان آغاز شد.
وی افزود: در این مرحله، موفق به تهیه ۲۵۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۵ میلیارد ریال شدیم که اقلام آن شامل برنج، روغن، سویا، رب گوجه، کنسرو تن ماهی و لوبیا، و ماکارونی است.
کاظمزاده با اشاره به سیاستهای سازمان بهزیستی، بر تقویت معیشت خانوادههای تحت پوشش اشاره کرد و گفت: این بستهها جهت توزیع میان مددجویان تحت پوشش این اداره، آمادهسازی شد و به دست جامعه هدف رسید.
رئیس اداره بهزیستی لامرد در پایان ضمن تقدیر از همراهی و سخاوت حامیان بهزیستی، خاطرنشان کرد: از تمامی خیرین و بازاریان دهشیخ ، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)، معتمدین و مردم عزیز لامرد که با مشارکتهای ارزشمند خود، یاریگر نیازمندان هستند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.