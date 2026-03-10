۲۵۰ بسته معیشتی به مددجویان بهزیستی لامرد اهدا شد

۲۵۰ بسته معیشتی به مددجویان بهزیستی لامرد اهدا شد
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد از آغاز مرحله دوم توزیع بسته‌های معیشتی ماه رمضان خبر داد و اعلام کرد: با مشارکت‌های مردمی، بازاریان و صنایع، ۲۵۰ بسته معیشتی بین مددجویان این شهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم‌زاده با تشریح جزئیات این طرح حمایتی اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، مرحله دوم بسته‌های معیشتی ماه رمضان آغاز شد.

وی افزود: در این مرحله، موفق به تهیه ۲۵۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۵ میلیارد ریال شدیم که اقلام آن شامل برنج، روغن، سویا، رب گوجه، کنسرو تن ماهی و لوبیا، و ماکارونی است.

کاظم‌زاده با اشاره به سیاست‌های سازمان بهزیستی، بر تقویت معیشت خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت:  این بسته‌ها جهت توزیع میان مددجویان تحت پوشش این اداره، آماده‌سازی شد و به دست جامعه هدف رسید. 

رئیس اداره بهزیستی لامرد در پایان ضمن تقدیر از همراهی و سخاوت حامیان بهزیستی، خاطرنشان کرد: از تمامی خیرین و بازاریان دهشیخ ، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)، معتمدین و مردم عزیز لامرد که با مشارکت‌های ارزشمند خود، یاری‌گر نیازمندان هستند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل