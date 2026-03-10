۲۵۰ بسته معیشتی به مددجویان بهزیستی لامرد اهدا شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم‌زاده با تشریح جزئیات این طرح حمایتی اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند، مرحله دوم بسته‌های معیشتی ماه رمضان آغاز شد.

وی افزود: در این مرحله، موفق به تهیه ۲۵۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۵ میلیارد ریال شدیم که اقلام آن شامل برنج، روغن، سویا، رب گوجه، کنسرو تن ماهی و لوبیا، و ماکارونی است.

کاظم‌زاده با اشاره به سیاست‌های سازمان بهزیستی، بر تقویت معیشت خانواده‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: این بسته‌ها جهت توزیع میان مددجویان تحت پوشش این اداره، آماده‌سازی شد و به دست جامعه هدف رسید.

رئیس اداره بهزیستی لامرد در پایان ضمن تقدیر از همراهی و سخاوت حامیان بهزیستی، خاطرنشان کرد: از تمامی خیرین و بازاریان دهشیخ ، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو)، معتمدین و مردم عزیز لامرد که با مشارکت‌های ارزشمند خود، یاری‌گر نیازمندان هستند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

