انهدام هفتمین پهپاد پیشرفته دشمن صهیونیستی آمریکایی در آسمان اصفهان

پهپاد پیشرفته جاسوسی اوربیتر ۴ متعلق به رژیم صهیونیستی و آمریکا در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم گردید.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان شامگاه دوشنبه اعلام کرد: به اطلاع مردم شهید پرور و قهرمان ایران اسلامی می‌رساند یک فروند پهپاد پیشرفته جاسوسی اوربیتر۴ متعلق به رژیم صهیونیستی و آمریکا در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم گردید.

این هفتمین پهپاد پیشرفته دشمن است که از ابتدای جنگ رمضان در آسمان اصفهان توسط پدافند هوا فضای سپاه مورد هدف قرار گرفته است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمن کودک کش و شیطانی به جهاد مقدس خود با پشتیبانی مردم ولایتمدار ادامه خواهند داد.

