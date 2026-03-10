آیتالله محمدی لائینی: «خامنهای جوان» با صلابت راه امامین انقلاب را ادامه میدهد
نماینده ولی فقیه در مازندران با تسلیت شهادت حضرت آیتالله خامنهای و تبریک انتخاب خلف شایسته ایشان، به تشریح نشستهای فشرده و امنیتی مجلس خبرگان در روزهای اخیر پرداخت و تاکید کرد که انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، پاسخی قاطع به توطئههای دشمنان و موجب تقویت جبهه مقاومت در منطقه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در هشتمین شب از اجتماع مردم ساری در خونخواهی از رهبر شهید در میدان امام حسین مرکز استان با اشاره به ویژگیهای بارز رهبر جدید انقلاب اظهار داشت: ایشان علاوه بر شایستگیهای ذاتی، دارای علم فراوان، درجه اجتهاد، سادهزیستی و سوابق درخشان در جبهههای دفاع مقدس هستند. سی و هفت سال شاگردی و همراهی در محضر پدر بزرگوارشان، از ایشان شخصیتی خردمند و با حکمت ساخته است که لرزه بر اندام دشمنان میاندازد.
وی با اشاره به شرایط استثنایی و امنیتی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: در حالی که دشمنان و رژیم صهیونیستی تهدیداتی را علیه برگزاری جلسات خبرگان مطرح کرده بودند، نمایندگان ملت با شجاعت و برای صیانت از اعتماد مردم، جلسات حضوری را برگزار کردند. بنده در پنج روز گذشته چندین بار میان قم و ساری در تردد بودم و جلسات متعددی بهصورت حضوری و در گروههای کوچکتر برگزار شد تا در نهایت دیشب جلسه عمومی و نهایی تشکیل گردید.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه انتخاب اخیر برآمده از اراده و حضور مردم در صحنه است، افزود: دشمنان صراحتاً اعلام کرده بودند که هر کسی انتخاب شود بهجز سید مجتبی؛ اما خبرگان ملت کسی را انتخاب کرد که سرسختترین دشمن استکبار است. امروز تمام ایران اسلامی یکپارچه جبهه شده و این انتخاب، جبهه مقاومت را قدرتمندتر از گذشته کرده است.
محمدی لائینی در پایان با تمجید از روحیه انقلابی مردم مازندران تصریح کرد: هر یک از شما مردم، خود یک خمینی و یک خامنهای هستید. با این پرچمدار جدید و علمدار جوان، راه عزت و سربلندی ملت ایران تا شکست نهایی استکبار جهانی و محو غده سرطانی اسرائیل با قدرت ادامه خواهد یافت.